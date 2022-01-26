Собянин поблагодарил коллектив Сеченовского университета за работу в период пандемии

"Прежде чем перейти к вопросам повестки, хотел бы поблагодарить коллектив Сеченовского университета за огромный вклад в борьбу с ковидом. Университет обладает самой большой клинической базой среди всех образовательных медицинских высших учебных заведений и, пожалуй, играет самую важную роль среди федеральных медицинских учреждений в борьбе с коронавирусом", - сказал мэр на совместном заседании наблюдательного и попечительского советов Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова.

Он добавил, что за последнее время на базе университета пролечились более 13 тыс. пациентов, были спасены сотни жизней. Порядка 2 тыс. студентов и ординаторов работают в городских больницах, где помогают врачам.

"Хотел сказать огромное спасибо всему коллективу, борьба еще не окончена. Мы находимся на передовой, надеюсь, что и дальше Сеченовка и его коллектив будут активно участвовать в борьбе с ковидом", - подчеркнул Собянин.

Мэр также обсудил с членами советов стратегию научно-технологического развития университета до 2030 года. Главная задача - в ближайшие 10 лет Сеченовский университет должен войти в число научных образовательных центров мирового уровня. Также главными направлениями исследований определены разработка и внедрение новой парадигмы управления здоровьем и создание экосистемы разработки оригинальных медицинских технологий и лекарственных препаратов. Также в проекте стратегии заложены расширение кооперации с Московским инновационным кластером и другими субъектами инновационной структуры Москвы.

"Считаю, что Сеченовский университет обладает достаточным потенциалом для достижения целей. Сегодня университет располагает мощной исследовательской и клинической базой, которые создавались не одно десятилетие", - добавил мэр.

Борьба с коронавирусом

Как отметил ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко, работа по борьбе с коронавирусом продолжается. По его словам, свыше 800 ординаторов и аспирантов работают в стационарах, также более 1 тыс. студентов пошли работать добровольцами. Ведется работа по трудоустройству студентов старших курсов, прошедших практику. На данный момент получили работу более 1,3 тыс. учащихся, в основном они работают в "красных зонах". Также студенты будут направлены в поликлиники для борьбы со штаммом "омикрон".

Как уточняет пресс-служба столичной мэрии, сейчас в университете обучается свыше 22 тыс. человек, каждый пятый студент - иностранец. В составе Сеченовского университета функционируют 23 института, шесть из которых входят в состав Научно-технологического парка биомедицины, а восемь совмещают реализацию образовательных программ и научных исследований.

В 2020 году на пике пандемии было развернуто 2 тыс. коек, в 2021 году - 950. В настоящее время в двух университетских больницах развернуто 550 "ковидных" коек. В прошлом в условиях стационара было пролечено более 76 тыс. пациентов, из них свыше 36 тыс. - жители Москвы.