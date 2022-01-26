Ректор МГУ призвал британских коллег вместе вести портал о сотрудничестве университетов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Информационный портал для освещения сотрудничества университетов России и Великобритании должен наполняться контентом стараниями как российской, так и британской стороны. Об этом заявил ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий в среду.

"На платформе Российского Союза ректоров мы создали информационный портал для освещения сотрудничества университетов России и Великобритании. Коллеги, мы будем рады и вашему участию в информационном наполнении портала. Поэтому если вы реализуете интересные совместные проекты и мероприятия - мы с радостью опубликуем информацию о них", - сказал он на церемонии открытия II Форума ректоров России и Великобритании с участием руководителей и представителей ведущих университетов двух стран.

Садовничий также отметил, что очень рад тому факту, что форум проходит в очном формате. "Уверен, что сегодня нам удастся проанализировать проделанную работу и наметить новые планы. Я также рад, что в этот раз, помимо ректорского сообщества и профессуры, к нам приехали и студенты из Великобритании. И в эти важные для МГУ дни - Татьянин день, День Московского университета и российского студенчества, Вам, дорогие ребята, ненадолго удастся стать частью нашего сообщества, познакомиться с традициями и поучаствовать в праздничных мероприятиях!", - заключил он.

Меморандум о взаимопонимании

В рамках форума также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Российским союзом ректоров и Ассоциацией университетов Великобритании. Главной целью этого меморандума является развитие тесного сотрудничества между двумя странами для дальнейшего укрепления, развития и интернационализации высшего образования в России и Великобритании.

Важность международного научно-образовательного сотрудничества подчеркнул в письменном обращении к участникам форума и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "В отношениях между Россией и Великобританией [научно-образовательное сотрудничество] имеет давнюю историю. Между нашими университетами подписано около трехсот документов о сотрудничестве. Реализуются десятки научных проектов и совместных учебных программ с участием сотен ученых, студентов и преподавателей", - отметил он в приветствии, которое было зачитано на церемонии открытия форума.

Минобрнауки также ожидает завершения совместной работы с британскими партнерами над межправительственным соглашением о взаимном признании высшего образования, квалификаций и ученых степеней, отметил Фальков. "Подписание этого документа позволит окончательно устранить административные и финансовые барьеры в области признания для обладателей российского и британского образования в обеих странах", - написал он.

Первый форум ректоров университетов России и Великобритании прошел в МГУ 1 ноября 2019 года. Тогда в мероприятии приняли участие представители 40 университетов России и 20 университетов Великобритании.