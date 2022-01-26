В Ростовской области 30% госслужащих направят на удаленный режим работы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют усилить ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом на фоне продолжения роста количества зараженных. В частности, на удаленный режим планируется направить не менее 30% госслужащих, а также ужесточить правила работы общепита, сообщил в ходе заседания правительства региона губернатор Василий Голубев.

"Нынешняя обстановка диктует необходимость принятия дополнительных мер, в том числе ограничительных. Сейчас с целью сдерживания распространения, с учетом ситуации и предложений главного санитарного врача по Ростовской области <…> не менее 30% работников госорганов Ростовской области, работников местного самоуправления, подведомственных им организациях переводятся на дистанционную работу", - сказал Голубев.

Он добавил, что также предполагается снизить заполняемость предприятий общепита, приостановить работу танцевальных залов и площадок, а также приостановить проведение физкультурных, спортивных и зрелищных мероприятий в закрытых помещений, за исключением профессиональных спортивных состязаний и работы театров. Кроме того, в закрытых помещениях будут приостановлены выступления музыкантов. Также в регионе предстоит сократить оказание плановой медпомощи и приостановят реализацию дополнительных образовательных программ.

По словам губернатора, данный документ будет подписан в ближайшее время, в настоящий момент он находится на визировании. Он также отметил, что в регионе готовы развернуть дополнительные койки в госпиталях, в том числе для детей и беременных женщин.

Ситуация в регионе

Также глава Ростовской области отметил, что сегодня в регионе было выявлено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки в впервые с начала пандемии.

"Ситуация <...> осложняется. Уже в течение недели мы видим значительный прирост. Сегодня это более 1 тыс. человек", - сказал Голубев.

Он уточнил, что это является максимальным количеством случаев заражения за сутки за все время пандемии. Голубев добавил, что в стационарах находится 2 176 человек, еще 10 919 человек лечатся амбулаторно.

"Мы видим продолжающуюся тенденцию к росту", - отметил глава региона.