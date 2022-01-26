Онищенко назвал теоретически возможным заражение коронавирусом через посылки

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Возможность заразиться коронавирусом через посылки и конверты теоретически есть, но она не доминирующая, сообщил в среду заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Конечно, теоретически эта возможность есть, но она не доминирующая", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе видеомоста на тему: "Станет ли "омикрон" завершающим штаммом пандемии коронавируса?".

Он также добавил, что инфекция может передаваться и через посуду, но при этом главный механизм ее передачи - воздушно-капельный.

Ранее государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора оценил жизнеспособность омикрон-штамма коронавируса в различных средах и на поверхностях. Исследование показало, что быстрее всего штамм "омикрон" инактивируется на керамике.