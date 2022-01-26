Обнинская химико-фармацевтическая компания проведет исследования препарата от COVID-19

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минздрав РФ одобрил проведение Обнинской химико-фармацевтической компанией третьей фазы клинических исследований препарата на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

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"Многоцентровое, двухэтапное, открытое на первом этапе и двойное слепое на втором этапе исследование по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности и эффективности в отношении COVID-19 препарата молнупиравир, капсулы 200 мг (ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания", Россия) у взрослой популяции", - говорится в протоколе.

Исследования пройдут на базе четырех медучреждений Москвы, в них примут участие 416 пациентов. Завершение испытаний запланировано на 1 декабря 2023 года, следует из данных реестра.

Обнинская химико-фармацевтическая компания была основана в 1999 году на базе Медицинского радиологического научного центра (МРНЦ РАМН) в Обнинске Калужской области. Компания разрабатывает и осуществляет промышленный химический синтез активных фармацевтических субстанций. Является производственным подразделением международной группы компаний Mirpharm.