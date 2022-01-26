Россияне не связывают исчезновение редких видов животных с изменением климата

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россияне не считают изменение климата причиной исчезновения редких видов, опрошенные граждане винят в этом загрязнение окружающей среды. Об этом говорят представленные в среду результаты соцопроса Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Аналитического центра НАФИ.

"В России на данный момент обитает 443 вида животных, занесенных в Красную книгу страны. При этом, согласно исследованию, проведенному WWF России и Аналитическим центром НАФИ в ноябре 2021 года, россияне не считают изменение климата основной причиной исчезновения редких видов животных в России. Каждый третий считает основной угрозой вымирания загрязнение окружающей среды (35%) и нелегальную охоту (31%). Каждый пятый (18%) связывает этот процесс с сокращением территорий естественного обитания. И только 9% респондентов назвали изменения климата как главную причину", - говорится в сообщении.

Тем не менее, по прогнозам ученых, представленным в докладе WWF "Живая планета 2020", в следующие десятилетия изменение климата станет серьезным фактором сокращения численности и даже вымирания редких видов животных. Уже зафиксированы первые случаи гибели видов по причине изменений климата, отметил директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.

"Мы считаем, это большая проблема, что россияне плохо понимают угрозы изменения климата как для планеты, так и для нас самих. Очень важно, чтобы жители нашей страны понимали эту угрозу, так как биоразнообразие - наше общее достояние и гордость, мы ответственны за сохранение природы перед будущими поколениями. Сейчас понимание россиян об окружающей среде больше формируют компании, рассказывающие про свои экологические инициативы, например, про возможность сдать упаковку на переработку или экологичный состав. Но защита окружающей среды не сводится к ограничениям в быту, она гораздо глобальнее и серьезнее", - заявил Кокорин, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отмечают в WWF, особенно чувствительными к перемене климата оказываются животные, обитающие в Арктике: белый медведь, атлантический морж, дикие северные олени, а также живущие в горах снежные барсы.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ, опрошено 1,6 тыс. человек от 18 лет в 53 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и представляет население по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.