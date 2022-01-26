Росприроднадзор инициирует проверку "Газпром нефтехим Салават" из-за загрязнения воздуха

УФА, 26 января. /ТАСС/. Росприроднадзор инициирует проверку предприятия "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии из-за загрязнения воздуха. Данные о состоянии экологии будут направлены в прокуратуру и главе республики, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова в Instagram в среду.

"Качество воздуха в Башкортостане - за пределами всех нормативов. Об этом говорят результаты анализа проб. Больше всех вопросов к "Газпром нефтехим Салават" и ООО "Промводоканал". Их и проверим в первую очередь. Данные о загрязнении воздуха направим в прокуратуру и лично главе республики Радию Хабирову", - написала Радионова.

Она также отметила, что внеплановые проверки нужны и на предприятиях регионального уровня. По данным "Газпром нефтехим Салават", превышения предельно допустимых выбросов на предприятии не выявлены, при этом в городе наблюдались неблагоприятные метеоусловия, такие как большая влажность, штиль и резкое похолодание, что способствовало накоплению выбросов от предприятий и транспорта. "На установках заводов проведена проверка состояния эксплуатируемого оборудования, нарушений в работе не выявлено. С целью снижения выбросов в атмосферный воздух на заводах разработаны и выполняются дополнительные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия. Ряд технологических установок были разгружены до минимума. Организован дополнительный контроль за выбросами на стационарных источниках. Технологическое оборудование работает в штатном режиме", - сообщается на сайте предприятия.

Министерство природопользования и экологии Башкирии в среду сообщило о жалобе жителей на неприятные запахи, по результатам отбора проб лаборатории зафиксировали превышение ПДК до 1,3 раз по аммиаку и в 1,2 раза по оксиду углерода в городе Стерлитамак, который находится в 30 км от Салавата. "Возможными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Стерлитамака и Салавата могут быть объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики. Эти предприятия внесены в федеральный государственный реестр объектов негативного воздействия, в связи с чем подлежат федеральному экологическому надзору", - сообщила пресс-служба Минэкологии.