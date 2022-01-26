Строительство канатной дороги длиной 4,4 км начнется в 2022 г. на курорте "Ведучи" в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 26 января. /ТАСС/. Специалисты приступят в этом году к строительству на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чеченской Республике канатной дороги, которая свяжет северный и южный склоны курорта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров провел встречу с председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым, стороны обсудили реализацию инвестиционных проектов и строительство туристических объектов на территории. В частности, речь шла о первом этапе развития чеченского всесезонного курорта "Ведучи". В этом году "Кавказ.РФ" планирует приступить к строительству уникальной канатной дороги, которая свяжет северный и южный склоны курорта", - говорится в сообщении.

Длина канатной дороги составит 4,4 км. Как отмечается, подобных канатных дорог в стране всего две, в мире - чуть больше 10.

Кроме этого, Назаров и Хучиев обсудили вопросы создания агропромышленного и строительного кластеров на территории республики. Эти проекты вошли в перечень прорывных, представленных председателю правительства РФ на стратегической сессии в ноябре минувшего года.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1 500 м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.