{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Смертность в РФ в январе 2022 года оказалась на 22% ниже, чем в январе 2021 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Смертность в России за 25 дней января 2022 года оказалась на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Оперативные показатели смертности населения за 25 дней января на 22% меньше аналогичного периода прошлого года и также на 22% меньше 25 дней декабря 2021 года", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 358,7 млн человек, около 5,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 11 315 801 случай заражения, выздоровели 10 099 937 человек, умерли 328 105. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Пандемия COVID-19
В Саратовской области более 300 классов частично закрыли из-за коронавируса и ОРВИ
При этом, по данным властей региона, 98% школ области продолжают обучение в очном формате
Читать полностью