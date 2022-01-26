Школы Пскова перевели на дистанционный режим работы

ПСКОВ, 26 января. /ТАСС/. Власти Псковской области на фоне распространения коронавируса перевели на дистанционное обучение все школы, расположенные в Пскове и в Псковском районе: заниматься из дома школьники начнут с 27 января. Соответствующий указ губернатора региона опубликован в среду на портале нормативных правовых актов Псковской области.

"С 27 января по 6 февраля 2022 года на территория Пскова и Псковского района организациям независимо от формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ, осуществлять реализацию таких программ с применением электронного обучения в дистанционных образовательных технологиях", - отмечается в тексте документа.

При этом власти региона не исключают, что по мере развития ситуации придется принять аналогичное решение для всего региона. Пока в этом нет необходимости, об этом в своем Instagram написал среду губернатор Михаил Ведерников. Кроме того, как следует из указа, с 27 января по 6 февраля организациям культуры Пскова и Псковского района независимо от формы собственности необходимо приостановить проведение занятий с несовершеннолетними в очной форме.

"С 27.01 до 06.02 включительно чтобы дети проводили максимум времени дома, приостанавливается реализация программ допобразования, проведение занятий в учреждениях культуры, а также действие льготных проездных. Стационарные учреждения соцзащиты переходят в закрытый круглосуточный режим работы со сменой персонала через две недели", - написал глава региона.

По данным властей, за неделю в регионе увеличилось более чем в 14 раз число классов в школах области, ушедших на карантин по коронавирусу: в этом режиме находится 142 класса из 46 школ. При этом загрузка коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом в Псковской области составляет 53%, что в 1,5 раза меньше показателей двухмесячной давности.

По данным регионального оперштаба, в области число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 74 500 человек, выздоровели 69 882, 1 404 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Действует система ковид-сертификатов. Введена обязательная вакцинация для работающих в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.