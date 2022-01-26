В ОНФ назвали среднее время дозвона в скорую по России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел проверку горячих линий скорой помощи и поликлиник, которая показала, что среднее время дозвона в скорую помощь по России составляет три минуты, на единый номер горячей линии службы "122" - две минуты. Результаты проверки в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством представил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Среднее время дозвона в скорую оставляет три минуты, на последнем месте из всех регионов - Ленинградская область, где пока всего шесть минут ожидания, что в пределах нормы. Среднее время дозвона на [номер службы] "122" составляет две минуты, но при этом мы фиксируем сбои сейчас в Ингушетии, мы не смогли дозвониться, и в Самарской области, где время ожидания на линии составило 23 минуты", - сказал он.

Кузнецов отметил, что также были проверены кол-центры поликлиник. "Среднее время дозвона здесь составляет три минуты. Однако у нас, к сожалению, есть 12 регионов, где, видимо, пошла перегрузка, мы просто не смогли дозвониться", - отметил он. Эти регионы - Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатка, Курская, Ленинградская, Саратовская, Томская, Ярославская области, Бурятия, Хакасия, Сахалин, Ставропольский край, указал Кузнецов. "Мы этой информацией делимся с Минздравом и с регионами. Надеюсь, здесь все будет отрегулировано", - подчеркнул он.

По словам представителя ОНФ, 25% опрошенных дозвонившись не смогли пригласить врача, к ним не приехала скорая или не привезли бесплатные лекарства на дом. "Мы договорились с правительством, все, кто позвонил на "122", будут получать сообщение, где будут отвечать на вопрос - решена проблема или нет. Мы будем анализировать [ответы] вместе с Минздравом и стараться уже дальше помогать", - сказал он.

Он также обратил внимание на высокую стоимость ПЦР-тестов в регионах - около 2 000 рублей, в то время как по полису ОМС тест можно сделать только при наличии симптомов. Кроме того, Кузнецов предложил решить вопрос с выплатами для сотрудников КТ-кабинетов и лабораторий, которые работают с ПЦР-тестами. "Нужно было бы устранить эту практику, чтобы не получалось так, что в одних регионах эти категории получают ковидные выплаты, а в других из-за того, что их не включили в штатное расписание, они их не получили", - отметил глава исполкома ОНФ.

Заслушав доклад, президент РФ Владимир Путин обратился к профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой. "Татьяна Алексеевна, это как раз та самая обратная связь, которая нам всем так нужна для того, чтобы поднять на нужный, качественный уровень всю работу системы здравоохранения по борьбе с ковидом", - отметил он. "Поэтому я просил бы вас напрямую эту информацию получать и соответствующим образом на нее реагировать", - добавил глава государства.