Студенты РФ и Великобритании подписали договор о создании студенческой Ассоциации

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские и британские студенты подписали договор о создании российско-британской молодежной Ассоциации. В церемонии подписания принял участие ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Сегодня это праздник не только студентов МГУ, но и всех российских университетов. И я очень рад, что в эти торжественные дни к нашим студентам присоединились студенты из Великобритании, поучаствовали в наших праздничных мероприятиях. Я знаю, что ребята уже провели несколько встреч, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и цели на будущее. И я рад, что их планы и идеи оформились в документ, который сегодня подпишут представители студенческого сообщества Московского университета и Университета Ноттингема. Давайте подпишем устав торжественного создания Ассоциации", - сказал он.

Как отметили российские студенты, за несколько дней общения с зарубежными коллегами им удалось обсудить основные направления, по которым они могут выстроить сотрудничество. "Основные цели и направления сотрудничества мы систематизировали и подготовили устав молодежной Ассоциации, российско-британской. И сегодня мы бы хотели подписать, пользуясь случаем, когда мы все вместе, этот устав", - заявила председатель Студенческого Союза МГУ Екатерина Зимакова, подписавшая документ. С британской стороны подпись в документе поставил представитель студенчества университета Ноттингема Тоби Неймард.

Подписание договора состоялось в рамках II Форума ректоров России и Великобритании. В нем приняли участие более 60 ректоров и представителей из 35 ведущих университетов России и Великобритании, относящихся к лидерам национальных университетских сообществ.

Первый форум ректоров университетов России и Великобритании прошел в МГУ 1 ноября 2019 года. Тогда в мероприятии приняли участие представители 40 университетов России и 20 университетов Великобритании.