Долг нижегородских компаний по эконалогу превысил 130 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Росприроднадзор после проверки компаний Нижегородской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, добивается от них уплаты так называемого экологического налога в размере более 130 млн рублей, сообщается в среду в официальной группе ведомства "ВКонтакте".

"В Нижегородской области завершена проверка компаний, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В результате Росприроднадзор установил общую задолженность по сборам за НВОС в размере 135,5 млн рублей. Требование о добровольном погашении долга отправлено 25 предприятиям", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что восемь предприятий исполнили обязательства, перечислив в бюджет почти 1,5 млн рублей, с девяти юридическими лицами ведется досудебная работа по уплате 23,3 млн рублей. Еще восемь предприятий отказываются сотрудничать. "Добиваемся взыскания долга через суд", - добавили в Росприроднадзоре.