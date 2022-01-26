В РАЭК заявили, что бесплатный доступ к социально значимым сайтам поможет развитию рунета

МОСКВА, 26 января./ТАСС/. Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам поможет дальнейшему развитию российского сегмента интернета. Такое мнение высказал ТАСС директор Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

"На мой взгляд, и портал Госуслуг, и соцсеть "ВКонтакте", представляющая собой целую инфраструктуру сервисов, - закономерный выбор. И именно они смогут обеспечить операторам выгоду от предоставления бесплатного доступа: ведь возрастет вовлеченность пользователей, использование сервисов, интернет-культура в целом. Однозначно, это вклад в дальнейшее развитие российского сегмента интернета и в обеспечение роста вовлеченности самых различных групп пользователей", - отметил он.

По словам Плуготаренко, рынок цифры и телекома "живет по законам конкуренции и коммерции". Он уточнил, что "есть сервисы, которые стоят над этим", они системообразующие, потому что не только играют важную социальную роль для каждого российского пользователя, но и с более глобальной точки зрения содействуют повышению доступности интернета в стране.

"Идея дать к ним бесплатный доступ в принципе революционна, и Россия в этом вопросе значительно впереди других стран, которые обязуются обеспечивать неотъемлемое право своих граждан на интернет", - заключил он.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили ТАСС, что Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством Чернышенко внесла портал Госуслуг и социальную сеть "Вконтакте" в список социально значимых сайтов. Данные ресурсы будут доступными даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении.