Активизация баланса "Тройки" стала доступна на всех видах наземного транспорта Москвы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пользователи транспортной карты "Тройка" теперь могут активизировать ее баланс на всех видах наземного транспорта в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Впервые во всем наземном транспорте Москвы можно активировать "Тройку". Это максимально удобно - вы пополняете баланс карты онлайн, а затем просто прикладываете ее к валидатору для активации платежа. Раньше для этого пришлось бы идти на станцию метро и использовать специальный терминал. Сейчас доступны 25 тыс. валидаторов на любом маршруте, практически в любой точке города. Это абсолютно новый сервис, при этом реализованный на уже действующем оборудовании - установки дополнительного не потребовалось", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.