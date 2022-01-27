В Оренбургской области обновился суточный максимум по коронавирусу

ОРЕНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Медики в Оренбургской области выявили 718 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Это максимум с начала пандемии, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора в четверг.

По данным оперштаба региона, предыдущий максимум был зарегистрирован в среду - 624 новых случая. Ранее в Оренбургской области несколько дней выявляли около 500 новых заражений коронавирусом. Предыдущие антирекордные показатели фиксировали осенью 2021 года - около 400 случаев в сутки.

"В Оренбургской области по состоянию на 27 января 2022 года зарегистрировано 113 801 случай заболевания коронавирусной инфекцией. <…> За последние сутки <...> зарегистрировано 718 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, показатель заболеваемости - 36,82", - говорится в сообщении.

Как сообщили в среду в Минздраве региона, за сутки госпитализировано 133 человека с диагнозом COVID-19, неделей ранее в среднем госпитализировали 50-60 человек за сутки.