ФСБ к Дню памяти жертв Холокоста опубликовала архив о расстрелах в Дубоссарах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. ФСБ России к Международному дню памяти жертв Холокоста (77-й годовщине освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц-Освенцим 1945 года) и с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза - жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников во время Великой Отечественной войны - опубликовала на своем сайте архивные документы о преступлениях в городе Дубоссары (Молдавская ССР). Согласно архивным данным, там с 12 по 28 сентября 1941 года было расстреляно от 6 до 8 тыс. мирных граждан, среди которых было много женщин и детей.

Опубликованные в рубрике "Архивные материалы" рассекреченные цифровые копии архивных документов УФСБ России по Архангельской области свидетельствуют о массовых казнях.

27 января 1945 года в ходе Висло-Одерской операции советская 60-я армия 1-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Павла Курочкина освободила уцелевших узников нацистского лагеря смерти Освенцим. Этот день решением ООН установлен в качестве Международного дня памяти жертв Холокоста, под которыми в широком смысле понимаются уничтоженные германскими нацистами во время Второй мировой войны под предлогом "расовой неполноценности" миллионы представителей различных народов и этнических групп (евреи, цыгане, русские, украинцы, белорусы, поляки, сербы, словенцы, татары и другие "неарийцы"). Так, по оценкам историков, за время войны в результате целенаправленного геноцида от рук фашистских палачей погибли свыше 5 млн евреев и около 10 млн славян - мирного населения оккупированных гитлеровской Германией и ее союзниками стран.

Помимо расположенного в 60 км от Кракова польского города Освенцим, где был создан концлагерь, который стал символом Холокоста, - на его территории было убито около 1,5 млн человек, том числе при помощи газовых камер, в состав нацистской "фабрики смерти" также входили лагеря Белжец, Дахау, Заксенхаузен, Майданек, Собибор и многие другие.

Для массового уничтожения евреев на оккупированной территории СССР были созданы специальные айнзатцгруппы СС, в составе которых совершали злодеяния против мирного населения украинские и прибалтийские националисты. Уже в начале Великой Отечественной войны, летом 1941 года, жертвами гитлеровских пособников стали около 6 тыс. евреев во Львове, 2 тыс. евреев в Луцке; к ноябрю 1941 года нацистские палачи убили около 21 тыс. евреев в Ровно, говорится в тексте, предваряющем опубликованные документы расследования преступлений гитлеровцев и их пособников. В феврале 1942 года Гитлеру доложили о том, что Эстония стала judenfrei - первой страной Европы, "свободной от евреев". В Берлине было также замечено рвение латышских националистов в "решении еврейского вопроса", и на территорию Латвии для последующего убийства стали свозить еврейские семьи со всех оккупированных Германией частей Европы.

Расстрелы в Дубоссарах

В 1953 году в результате оперативно-разыскных мероприятий Управлением МВД СССР по Архангельской области были арестованы непосредственные участники расправы с мирным населением города Дубоссары Христиан Шнайдт, Вильгельм Штоц, Рудольф Наймиллер и Рудольф Шнейдер. После захвата города немецко-румынскими войсками 27 июля 1941 года была организована специальная айнзатцкоманда для уничтожения евреев, цыган, коммунистов и советских военнопленных, а на территории табачного завода создано еврейское гетто, уничтожение узников которого стало самым массовым актом геноцида на территории Молдавской ССР.

В опубликованных материалах приводятся показания эсэсовца Рудольфа Наймиллера, в том числе о его первом участии в такой акции в селе Будаешти в сентябре 1941 года.

"<...> Я пошел вдвоем с каким-то полицейским из с. Трехграды <...> и заходил всего в один двор, выгнал всего одну семью, состоящую из мужа, жены и дочки 13-15 лет, причем мужчина был инвалидом, не имел одной руки. Я никогда не забуду эту жуткую картину, то есть, когда мы предложили этой семье выходить из дома, они все заплакали, заплакал и безрукий мужчина, он со слезами подошел к своей собаке, привязанной на цепи во дворе, и стал с ней прощаться, после чего мы повели эту семью к месту сбора. Когда были собраны все евреи села Будаешти, то мы с оружием в руках погнали их под конвоем к месту расстрела <...> Пригнав людей на скотомогильник <...> мы остановили их и оцепили кругом, чтобы не допустить побега жертв, и начался расстрел. Сначала расстреляли всех мужчин, потом женщин и детей", - рассказывал он.

"Второй раз я участвовал в массовом уничтожении евреев тоже в сентябре 1941 года в районе города Дубоссары, где было расстреляно до 800 человек, в том числе старики, женщины и дети. Во время этой операции я также конвоировал евреев на расстрел, а во время расстрела стоял в вооруженном оцеплении, чтобы не допустить побега жертв <...> После ночлега в городе Дубоссары евреев погнали к месту расстрела невдалеке от Дубоссар, причем вперед погнали мужчин, а затем женщин. Я лично конвоировал к месту расстрела женщин и детей. У места расстрела евреев остановили и приказали сесть, затем брали группами, приказывали раздеться, потом подводили к ямам и расстреливали немцы-эсэсовцы. Расстрел продолжался там долго, около полудня, так как всех людей, подлежащих расстрелу, было много - до 800 человек <...>", - рассказывал Наймиллер.

В материалах приводятся и показания чудом оставшейся в живых свидетельницы - Парасковьи Полуектовой. Узнав, что в Дубоссарах расстреливают евреев, она с младшей сестрой и братом стали скрываться, но были задержаны полицейским из их села и доставлены в Дубоссары.

"<...> На поле недалеко от казарм, было согнано около 600 человек советских граждан еврейской национальности. Все они были с разных мест Молдавской ССР. Затем немцы заставили нас копать яму. Яма была очень большая, размеров ее я сказать не могу. Когда яма была выкопана, то немцы приказали всем раздеться до нательного белья <...> После этого начался расстрел. На моих глазах было расстреляно примерно 400 человек", - рассказала свидетель. Жертв партиями подводили к краю ямы, ставили на колени лицом к яме, а затем стреляли в затылок. Маленьких детей немецкие солдаты прокалывали штыками и так бросали в яму. Некоторые женщины брали своих детей на руки, прижимали к груди, и вместе с ними становились на колени. Саму Полуектову от смерти спасла случайность - когда она с младшей сестрой и братом стояли на коленях на краю ямы, к ней подошел немецкий офицер и спросил на русском, какой она национальности. Полуектова ответила, что ее отец - украинец, а мать - еврейка. Затем офицер спросил ее фамилию, она ответила - Шпетаковская, хотя ее настоящая фамилия была Керман. После этого офицер приказал одеться.

24 февраля 1954 года Военный трибунал Беломорского военного округа, рассмотрев в закрытом судебном заседании в Архангельске уголовное дело по обвинению Христиана Шнайдта, Вильгельма Штоца, Рудольфа Наймиллера и Рудольфа Шнейдера, признал всех четверых виновными и осудил на 25 лет лишения свободы.