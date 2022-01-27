Штрафы за нарушение тишины в Свердловской области будут оформлять только полицейские

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Право оформлять административные протоколы за нарушение тишины и еще несколько правонарушений в Свердловской области останется только у сотрудников полиции, представители других государственных органов будут лишены таких полномочий. Это следует из законопроекта, который находится на рассмотрении в Законодательном собрании региона, сообщили в пресс-службе заксобрания в четверг.

Ранее было утверждено соглашение между Министерством внутренних дел РФ и правительством Свердловской области о передаче МВД РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных региональным законодательством.

"Согласно данному документу [соглашению], в ведение полиции переданы полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, за приставание к гражданам в общественных местах с целью попрошайничества и гадания. Кроме того, соглашением предусмотрена передача двух полномочий, направленных на защиту подрастающего поколения: наложение штрафов за неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей (до 16 лет) в общественных местах ночью без сопровождения родителей, а также в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (в отношении детей младше 18 лет)", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Ранее протоколы о таких административных правонарушениях, помимо сотрудников полиции, имели право составлять должностные лица органов госвласти Свердловской области, областных госучреждений, органов местного самоуправления. "Подготавливаемый законопроект предусматривает более четкий алгоритм наложения штрафов: на территории Среднего Урала оформлением протоколов, полномочия по которым переданы в ведение МВД РФ, будут заниматься только сотрудники полиции", - добавила Бабушкина.