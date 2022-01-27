Суточный показатель заразившихся коронавирусом в Крыму вновь вырос до уровня 5 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Коронавирус в Крыму подтвержден у 380 человек за сутки, сообщается в четверг на сайте регионального Минздрава. Ранее на этом же уровне показатель был 5 декабря 2021 года, когда зарегистрировали 391 случай.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября 2021 года - 886 случаев. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти, накануне было зафиксировано 330 случаев.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 26 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 380 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 131 158 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 89 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 51 317 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 313 человек, за все время пандемии - 122 139.

С 24 января в Крыму людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, однако с 28 января вернут льготы на проезд в общественном транспорте для непривитых пассажиров пожилого возраста. Руководителям государственных и муниципальных учреждений поручено перевести на дистанционный режим до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.