В Нижнем Новгороде число коек для больных ковидом увеличили до 4,3 тыс.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Количество коек для пациентов с коронавирусом в Нижегородской области увеличили до 4,3 тыс., при этом более 30% фонда свободно, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что 18 января в регионе действовало 3,5 тыс. коек, коечный фонд был свободен на 28%. "В Нижегородской области развернуто около 4 300 коек для больных коронавирусом, в том числе 200 - за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - сказано в сообщении.

По словам Никитина, регион продолжает адаптацию системы здравоохранения к новой волне коронавируса. "Пятая волна ковида привела к серьезному росту заболеваемости. Вместе с тем мы видим, что большая часть случаев болезни протекает в форме, не требующей госпитализации. Более 30% коек для больных ковидом сейчас свободно, достаточно мест, оснащенных кислородом и ИВЛ", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Глава региона подчеркнул, что в числе приоритетных направлений в условиях новой волны коронавируса - амбулаторная медицинская помощь и ответственное отношение жителей к соблюдению противоэпидемических норм. "Ситуация с заболеваемостью в ближайшее время будет зависеть от соблюдения установленных ограничений и темпов вакцинации. Важно, чтобы жители региона, руководители организаций, собственники бизнеса отнеслись к этому максимально ответственно", - цитирует пресс-служба Никитина.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, в 17 взрослых и детских поликлиник Нижнего Новгорода направят дополнительный медперсонал и транспорт. "Пятая волна COVID-19 в Нижегородской области особенно остро ударила по амбулаторно-поликлиническому звену. В ближайшее время 17 поликлиник Нижнего Новгорода будут усилены врачами и средним медперсоналом больниц и диспансеров, подведомственных Минздраву. В зависимости от потребности поликлиники получат до 20 дополнительных сотрудников", - сообщил Мелик-Гусейнов.

По последним данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе введен масочный режим, обязательна вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. Всего в области зарегистрировано 245,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 225 тыс. человек выздоровели, 10,4 тыс. - умерли. Ранее сообщалось, что заболеваемость ковидом в регионе выросла на 70%, респираторными инфекциями - на 40%.