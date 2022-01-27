Число бригад скорой помощи в Подмосковье увеличат до 700

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Количество бригад скорой помощи в Московской области в этом году будет увеличено до 700. Об этом в четверг в ходе отчета перед депутатами Мособлдумы сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Еще одна острая тема - скорая помощь. <…> У нас было 440 бригад. Учитывая то, что территория растет, что вызовы увеличиваются, мы совершенно точно понимали, что это не соответствует запросу. В этом году таких бригад, мы поставили задачу, будет уже 700", - сказал Воробьев.

Он отметил, что благодаря внедрению IP-телефонии в Подмосковье бригады скорой или неотложной помощи приезжают своевременно, так как сократилось время ожидания звонков для их вызова.

По словам Воробьева, на IP-телефонию планируется перевести подмосковные поликлиники.