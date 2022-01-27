Власти Москвы согласовали строительство Центра биомедицинских систем для МГТУ им. Баумана

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Центр биомедицинских систем и технологий и здание инжинирингового центра транспортно-технологических систем построят для МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве. Здания станут частью общей композиции застройки участка, состоящей из корпусов учебно-лабораторного назначения, сообщила в четверг пресс-служба Москомэкспертизы.

"На территории МГТУ имени Н. Э. Баумана согласовано строительство зданий биомедицинского центра и центра транспортно-технологических систем. В учебных лабораториях студенты смогут узнавать о технических возможностях, настройке и запуске оборудования, подборе оптимальных режимов работы, использовании инструментов, исследовании результатов работы оборудования и учебных стендов, образцов, в том числе будет обеспечена возможность проведения студентами и аспирантами научно-исследовательских работ. Также предусмотрено устройство тротуаров, ограждения территории, наружного освещения. Помимо этого, установят малые архитектурные формы, высадят кустарники и деревья, разобьют газоны и создадут яркие клумбы", - говорится в сообщении.

Центр биомедицинских систем и технологий факультета биомедицинской техники представляет собой научно-образовательное пространство, предназначенное для выполнения исследовательских и опытно-практических работ. В здании разместят научные и учебные лаборатории, аудитории, а также блоки для технического персонала. Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем объединит офисные, учебно-лабораторные и учебно-производственные, вспомогательные помещения, где будет организован образовательный процесс. Все они войдут в единый цикл функционирования центра, с наглядными пособиями, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, мебелью, техническими средствами обучения.