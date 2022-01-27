Разработчик вакцины от ковида "Бетувакс" получил разрешение на испытания вакцины от гриппа

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компания "Развитие биотехнологий" холдинга "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), который разработал вакцину от ковида "Бетувакс", получила от Минздрава разрешение на проведение клинических испытаний четырехвалентной вакцины от гриппа "Тетрафлюбет". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ИСКЧ.

"Минздрав РФ выдал компании "Развитие биотехнологий" (РБТ) группы "Институт стволовых клеток человека" разрешение на проведение клинических исследований новой четырехвалентной вакцины от гриппа "Тетрафлюбет", - отметили в пресс-службе.

Новая вакцина отличается от применяемых сегодня тем, что в ней содержатся рекомбинантные белки и сферические частицы, получаемые из органического вещества бетулина. Эта же платформа использовалась для создания вакцины от коронавируса "Бетувакс-ков-2", которая сейчас проходит I-II фазы клинических исследований, также пояснили представители ИСКЧ.

"Профилактика и гриппа, и коронавируса требует все больше вакцинаций и увеличивает вакцинную нагрузку на организм. Поэтому уже сейчас растет запрос на вакцины с более высоким профилем безопасности и минимальными побочными явлениями. Технологическая платформа компании РБТ как раз и нацелена на <…> [снижение количества] побочных эффектов. При этом защитные свойства вакцин, такие как иммуногенность, остаются на высоком уровне", - приводит пресс-служба ИСКЧ слова председателя совета директоров компании Артура Исаева.

В будущем авторы препаратов планируют разработать комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса, а также вакцину от вируса папилломы человека, добавили в компании.