Трутнев поддержал предложение о перезахоронении Рихарда Зорге в России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поддерживает предложение Министерства иностранных дел РФ о перезахоронении останков советского разведчика Рихарда Зорге, работавшего во времена Второй мировой войны в Японии, на территории южной группы Курильских островов (Сахалинская область). Об этом в четверг он сообщил журналистам во время рабочей поездки на Сахалин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что МИД РФ добивается решения вопроса о захоронении советского разведчика Зорге на территории южной группы Курильских островов. По словам главы ведомства, сохранность могилы Зорге одно время находилась под угрозой, однако российское посольство приняло активное участие в ее спасении - посольство РФ в Токио получило права на могилу разведчика после смерти родственников его гражданской жены.

"Действительно, такие переговоры идут. Я полностью поддерживаю позицию Министерства иностранных дел", - сказал Трутнев.

В декабре депутаты Сахалинской областной думы поддержали предложение Сахалинского отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" о присвоении наименования "Зорге" безымянному мысу на острове Юрий (Малая Курильская гряда). До 5 февраля 2022 года население Сахалинской области может выражать свое согласие (или несогласие) с предложением.

О подвигах Зорге

По заданию советской военной разведки немецкий коммунист Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.

Под своими позывными "Рамзай" и "Инсон" он одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу под Москвой. Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.