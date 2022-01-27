{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трутнев поддержал предложение о перезахоронении Рихарда Зорге в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что ведомство добивается решения вопроса о захоронении советского разведчика на территории южной группы Курильских островов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поддерживает предложение Министерства иностранных дел РФ о перезахоронении останков советского разведчика Рихарда Зорге, работавшего во времена Второй мировой войны в Японии, на территории южной группы Курильских островов (Сахалинская область). Об этом в четверг он сообщил журналистам во время рабочей поездки на Сахалин.

На эту тему
Как СССР завербовал Рихарда Зорге? Предыстория великого разведчика Второй мировой
Как СССР завербовал Рихарда Зорге?

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что МИД РФ добивается решения вопроса о захоронении советского разведчика Зорге на территории южной группы Курильских островов. По словам главы ведомства, сохранность могилы Зорге одно время находилась под угрозой, однако российское посольство приняло активное участие в ее спасении - посольство РФ в Токио получило права на могилу разведчика после смерти родственников его гражданской жены.

"Действительно, такие переговоры идут. Я полностью поддерживаю позицию Министерства иностранных дел", - сказал Трутнев.

В декабре депутаты Сахалинской областной думы поддержали предложение Сахалинского отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" о присвоении наименования "Зорге" безымянному мысу на острове Юрий (Малая Курильская гряда). До 5 февраля 2022 года население Сахалинской области может выражать свое согласие (или несогласие) с предложением.

О подвигах Зорге

По заданию советской военной разведки немецкий коммунист Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.

Под своими позывными "Рамзай" и "Инсон" он одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу под Москвой. Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Теги
Россия
В Санкт-Петербурге открыли памятник учителям, работавшим в блокаду
Он стал частью экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда
Читать полностью