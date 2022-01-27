На Ставрополье временно запретили проводить мероприятия с участием более 20 детей

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края ограничили число детей, которые одновременно могут присутствовать на праздниках, в музеях, кинотеатрах и так далее. Мера введена до 20 февраля из-за распространения штамма "омикрон" среди несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"До 20 февраля 2022 года включительно <…> приостанавливается проведение официальных физкультурных и спортивных, театральных, концертных, культурно-досуговых, выставочных и иных мероприятий с очным присутствием несовершеннолетних граждан в количестве более 20 человек. Также не более чем 20 несовершеннолетних смогут единовременно находиться в музеях, выставочных залах, других учреждениях культуры, зоопарках, кинотеатрах, на экскурсиях и в турах", - поясняется в сообщении.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что на Ставрополье впервые с начала пандемии в сутки выявлено более 1 тыс. случаев коронавируса, 40% заразившихся - дети. В стационарах медучреждений лечение от коронавируса проходят на Ставрополье 83 несовершеннолетних. Один из них находится в тяжелом состоянии, 12 в состоянии средней степени тяжести.

Заражаемость коронавирусом среди детей и подростков на Ставрополье начала увеличиваться после появления в регионе штамма "омикрон". Власти региона приостановили проведение диспансеризации и профилактических осмотров. Глава края на своей странице в Instagram в четверг отметил, что на Ставрополье "решений об удаленке в школах и продлении каникул не избежать".

По данным краевого оперативного штаба, на Ставрополье с начала пандемии общее число заражений коронавирусом достигло 138 525, выздоровели 121 613 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, не удалось спасти 6 409 пациентов. Лечение в стационаре получают 2 621 пациент с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии 340 человек.