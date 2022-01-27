На Кубани создадут диспетчерский центр по эвакуации неправильно припаркованных машин

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг приняли закон об эвакуации неправильно припаркованных транспортных средств для решения проблемы пробок, подразумевающий создание диспетчерского центра.

"Сегодня, на мой взгляд, мы имеем серьезную разбалансировку в ответственности участников автомобильного движения. Чтобы не допустить коллапса, необходимо принимать оперативные меры. Поэтому для качественного регулирования ситуации на дорогах следует упорядочить процесс перемещения и хранения задержанных транспортных средств. Это делается в интересах всех участников дорожного движения", - заявил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Депутаты приняли закон, регламентирующий работу эвакуаторов во втором чтении и в целом. Как сообщил в ходе сессии председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель, для его реализации в Краснодарском крае будет создан диспетчерский центр, где будут производить сбор заявок от должностных лиц на основании составленных протоколов о нарушениях правил парковки и задержании автомобилей, с помощью системы мониторинга транспортных средств будет отслеживаться ближайший эвакуатор, также центр будет информировать граждан о времени, месте задержания транспорта, месте его хранения.