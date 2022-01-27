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Пандемия COVID-19

Представитель ВОЗ в РФ допустила возможность выхода из острой фазы пандемии коронавируса

Мелита Вуйнович подчеркнула, что речь не идет об окончании пандемии
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Признаки возможного выхода из острой фазы пандемии коронавируса фиксируются, но речи о завершении распространившейся на весь мир эпидемии как таковой пока не идет. Об этом сообщила в четверг представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".

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"Пандемия в разных регионах мира имеет в одно и то же время неодинаковую интенсивность. Так что в европейском регионе и то, что мы видели последние недели, когда появился штамм "омикрон", - более высокая трансгрессивность, более низкая вирулентность, - это признаки того, что мы можем перейти к новой фазе пандемии", - сказала она.

При этом специалист подчеркнула, что речь не идет об окончании пандемии. "Но ожидается возможность выйти из острой фазы пандемии", - добавила она.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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