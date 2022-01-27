Представитель ВОЗ в РФ допустила возможность выхода из острой фазы пандемии коронавируса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Признаки возможного выхода из острой фазы пандемии коронавируса фиксируются, но речи о завершении распространившейся на весь мир эпидемии как таковой пока не идет. Об этом сообщила в четверг представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Пандемия в разных регионах мира имеет в одно и то же время неодинаковую интенсивность. Так что в европейском регионе и то, что мы видели последние недели, когда появился штамм "омикрон", - более высокая трансгрессивность, более низкая вирулентность, - это признаки того, что мы можем перейти к новой фазе пандемии", - сказала она.

При этом специалист подчеркнула, что речь не идет об окончании пандемии. "Но ожидается возможность выйти из острой фазы пандемии", - добавила она.