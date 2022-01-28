Мой Instagram взломали — что делать? Эти действия, возможно, помогут спасти страницу

В лучшем случае вы обнаружили на своей странице контент, который не размещали. Скажем, пост, где сообщается, что вы якобы в беде, вам нужны деньги, вы просите перевести их на незнакомую карту. В худшем — потеряли доступ к аккаунту. Вот варианты действий в случае, если у вас уже нет доступа.

Метод первый. Ищите письмо от Instagram

Скорее всего, тот, кто получил доступ, изменил адрес регистрационной почты — той, что вы указывали при создании аккаунта. Проверьте эту почту, там может быть уведомление об этом от security@mail.instagram.com. Вы можете отменить это действие через выбор опции "отменить изменение".

Далее запросите ссылку для входа в Instagram на эту почту. Для этого:

зайдите в Instagram, выберите "забыл пароль" или "получить помощь при входе", попросите прислать подтверждение на вашу электронную почту, далее поменяйте пароль.

Возможная проблема. Мошенники получили доступ к регистрационной почте, там почистили письма от Instagram, поменяли от нее пароль.



"У меня увели доступ к рабочей странице в Instagram, где больше 11 тыс. подписчиков, — рассказывает Виталий Штыбин, историк и автор туристического проекта в Краснодаре и на Северном Кавказе. — Разместили пост с просьбой о помощи и реквизитами мошеннической карты. Это произошло ночью, утром я увидел, что мне все пишут, что меня взломали. Я попытался войти в аккаунт со своим паролем — меня выкинуло, было написано, что "такого аккаунта не существует". Далее я попытался получить ссылку для входа на почту через схему "забыл пароль". Но проблема в том, что мошенники получили доступ к почте. Именно с нее они смогли увести мой аккаунт. К нему была привязана старая почта на "Рамблере", откуда шла переадресация в мою почту в "Яндексе". У меня основная почта на "Яндексе", а к ней привязаны другие ящики. Старая почта была простенько защищена — пароль и контрольный вопрос. Они открыли почту, проделали в Instagram схему "забыл пароль", получили письмо для восстановления, поменяли пароль в Instagram, поменяли сразу же почту, установили двухэтапную аутентификацию — у меня ее не было. Но в почту я смог войти, потому что она была привязана к Facebook. Правда, не смог сразу поменять пароль, ждал два дня, потому что на "Рамблере" сложная система восстановления. Сначала автоматический бот просит старый пароль, потом присылает 17 вопросов, вы отвечаете и ждете сутки".

Метод второй. Воспользуйтесь помощью техподдержки

Если у вас не получилось восстановить доступ через "забыл пароль", можно запросить помощь у техподдержки через онлайн-форму. При общении с техподдержкой у вас спросят: "Есть ли в вашем аккаунте личные фотографии?" Если есть, то вас попросят прислать видеоселфи.

Проверка видеоселфи может занять до двух рабочих дней. Если вы пройдете ее, то получите письмо от Instagram со ссылкой для сброса пароля на нужную вам электронную почту.

Возможная проблема. Программа вас не распознает. Эту проверку проводит бот, а не модератор. "У меня много личных фотографий в аккаунте, — рассказывает Виталий Штыбин. — Я ответил, что готов сделать видеоселфи. Мне прислали пароль, я его ввел, включилась камера, нужно было смотреть в камеру, вверх, влево, вправо, потом отправить. Я проделал это четыре раза: с хорошим светом, в той же одежде, в которой я на фотографиях в аккаунте. Но каждый раз получал ответ, что на фото не я. И все, до свидания, других действий техподдержка не предлагает".

Метод третий. Поменяйте ответ при переписке с техподдержкой

Можно попробовать ответить, что в вашем аккаунте нет личных фотографий. "Такой способ мне советовали, — продолжает Виталий Штыбин. — У меня он не сработал, но, возможно, кому-то поможет". В этом случае Instagram просит подтвердить первоначальную электронную почту или номер телефона, которые использовались для создания учетной записи, и устройство (iPhone, Android и т.д.). Если вы когда-то меняли адрес почты в аккаунте, то есть завели страницу на один адрес, потом его изменили, и уже вторую почту увели мошенники, то есть шанс, что это поможет. "Тогда Instagram присылает ссылку на восстановление на эту первую почту, — добавляет Штыбин. — Но в результате этого действия я увидел адрес неизвестной мне почты".

Чего не делать?