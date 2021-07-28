60 действий, которые улучшат жизнь пользователей смартфонов. До трех минут на каждое

Это длинный список из маленьких привычек. Почти любое действие можно выполнить за одну-три минуты. Это в итоге сэкономит вам часы или дни и сделает жизнь с гаджетами удобнее. Пару действий из списка стоит выполнить прямо сейчас.

Подробно о том, как обращаться с гаджетами, чтобы они дольше служили, читайте в этой инструкции.

Поставьте защиту от рекламных звонков

Используйте сервисы вроде определителей номеров. Есть платные и бесплатные способы блокировать такие вызовы. Здесь наша подборка из пяти вариантов борьбы со спамом и мошенниками.

Если звонили мошенники якобы из "службы безопасности банка", сообщить о них можно здесь.

Позаботьтесь, чтобы блокировка спама была у ваших пожилых родственников. Пользователи старшего поколения часто неуверенно чувствуют себя с гаджетами и также часто становятся жертвами мошенников.

Контролируйте время, проведенное с гаджетами

Следите за тем, сколько пользуетесь смартфоном, если чувствуете, что это мешает реальной жизни. Делать это можно с помощью встроенной функции "Экранное время" в iPhone или приложений "Экранное время" и Google Play Console для Android. Задайте себе лимит времени на соцсети и игры. Доступно в тех же приложениях.

Используйте приложение Forest, когда нужно не отвлекаться от задачи какое-то время. Запускаете его, ставите таймер на полчаса (час, два часа…), в это время на экране растет дерево. Если берете смартфон полистать соцсети раньше, чем пройдет нужное время, предлагается нажать кнопку "Уничтожить дерево". На первый взгляд звучит наивно, но вы скорее всего не захотите. У сервиса хорошие отзывы. В игре можно копить баллы, переходить на другие уровни и пр.

Установите черно-белый экран — монохромный режим. Это снижает привлекательность фото и видео. Если ваша любимая соцсеть Instagram — ваш метод. На устройствах iOS включается в настройках ("Настройки" — "Универсальный доступ" — "Дисплей и размер текста" — "Светофильтры"). На Android: "Настройки" — "Сведения о телефоне" — "Сведения о ПО" — "Номер сборки". На "Номер сборки" нужно нажать четыре раза, появится плашка, что вам открыты возможности настройки для разработчиков. Возвращаетесь в "Основное меню" — "Параметры разработчика" — "Имитировать аномалию" — "Монохромный режим".

Убирайте телефон подальше, когда работаете. В идеале — в другую комнату. Исследования показывают, что смартфон в зоне видимости снижает концентрацию. Даже если вы к нему не прикасаетесь.

Постарайтесь обезопасить персональные данные...

Используйте сложные пароли: 12–16 символов (букв, цифр и специальных символов разного регистра). Пароли от разных аккаунтов должны быть разными: если у вас один пароль от соцсети, почты и банковского приложения — вы сильно рискуете. Утечки таких данных происходят постоянно.

Храните пароли в менеджерах паролей — это специальные приложения. Останется запомнить пароль только от него.

Если выкладываете деликатные данные в облачные хранилища, предварительно зашифровывайте их. Сделать это можно с помощью специальных приложений.

Используйте антивирусные приложения. Они бесплатные или стоят дешево, а умеют многое.

Устанавливайте обновления приложений и программ, а не игнорируйте их месяцами. Часто они содержат защиту уязвимостей.

Старайтесь не пользоваться Wi-Fi в общественных местах: торговых центрах или кофейнях. Лучше используйте мобильный интернет, он надежнее неизвестной Wi-Fi-точки. Или хотя бы используйте сервисы VPN, которые шифруют ваши соединения.

Не используйте приложение GetContact, где пользователи могут смотреть, как их номер телефона записан у разных людей. За счет этого развлечения разработчики получают доступ ко всей телефонной книге. У регуляторов много вопросов к сервису. Ранее его заблокировали в Казахстане и Азербайджане.

Устанавливайте приложения только из официальных магазинов — App Store для iOS и Google Play для Android.

Чтобы предотвратить установку других приложений на Android-устройстве, кроме загрузок из Google Play, перейдите в настройки безопасности и убедитесь, что поле "Неизвестные источники" отключено ("Настройки" — "Безопасность" — "Неизвестные источники").

Проверьте, получали ли посторонние доступ к вашей почте. Если с вашего аккаунта рассылали спам, вы могли этого не заметить или не соотнести с какими-либо изменениями. Это один из самых известных сервисов.

Следите, чтобы ваши аккаунты не были доступны с чужих устройств. Если вы, к примеру, входили в них с чужого смартфона/ноутбука, на устройстве могли сохраниться пароли. Проверить, с каких гаджетов вы входили (и удалить доступ в случае чего), в аккаунте Google можно в настройках безопасности.

…и аккаунты в социальных сетях

Включите двухэтапную аутентификацию. Чтобы при входе в аккаунт вам приходил пароль на телефон. Если посторонний попытается получить доступ к странице — сейчас аккаунты довольно часто крадут, а вернуть их обратно не всегда выходит быстро — вы получите уведомление. В Instagram можно настроить ее по этой ссылке. В Facebook: "Настройки" — "Безопасность" — "Использовать двухфакторную аутентификацию". Во "ВКонтакте": "Настройки" — "Безопасность" — "Подтверждение входа".

Запретите доступ ненужным приложениям к вашему аккаунту. Особенно важно удалить сторонние сервисы вроде "счетчиков гостей", они замечены в том, что часто крадут данные. В Instagram удалить их можно здесь: "Настройки" — "Безопасность" — "Приложения и сайты". В Facebook: "Приложения и сайты". Во "ВКонтакте": "Настройки" — "Настройки приложений".

Привяжите аккаунт Instagram к Facebook. Это поможет вам восстановить доступ к странице в Instagram, если вы забыли пароль и почту.

Привяжите номер телефона и правильную почту к аккаунтам. Если забудете пароль, то с помощью СМС или подтверждения через e-mail сможете восстановить доступ к странице.

Подробнее о том, как защитить свои аккаунты в соцсетях, мы писали здесь.

Управляйте своими данными в соцсетях

Если вы видите много бесполезной рекламы в интернете — вам предлагают товары и услуги, которые вам не нужны, — проверьте, какие интересы присвоили вам сайты и соцсети. Смотрите по этой ссылке, какие интересы у вас нашел Google и что он про вас знает. Facebook, скорее всего, нашел у вас сотни разных интересов. Посмотреть их можно на этой странице (и почистить вручную).

Подробно о том, как сайты присваивают нам интересы, мы писали здесь.

Установите полезные приложения. Для изучения языков...

В этой нашей подборке список интересных бесплатных приложений, например, где язык учат по мемам и отрывкам из сериалов.

...контроля финансов...

Записывайте траты и доходы в приложении. "Дзен.Мани" и Wallet синхронизируются со многими банками и самостоятельно фиксируют расходы. В Monefy траты и доходы нужно вносить вручную.

Вести семейный бюджет можно в приложениях Sanuel Family, Expense Manager, Money Wiz 2, ClevMoney.

Подробнее о мобильных приложениях для управления финансами читайте здесь.

…экономии трат на кафе и доставку еды...

Plazius для возврата кешбэка в ресторанах и кафе. Показываете код из приложения официанту ресторана в системе, и на счет поступают баллы, которыми можно расплатиться в следующий раз.

"Едадил" — агрегатор скидок на еду. Показывает акции в магазинах, супермаркетах, кафе — можно найти скидки до 50%.

Eatme app помогает ресторанам и кафе продавать еду вечером перед закрытием с большими скидками. Так вы не только экономите, но еще и помогаете решить экологическую проблему: в мире выбрасывается слишком много еды. Сейчас через сервис продают блюда заведения в крупных городах.

…путешествий…

Спланировать поездку помогут Sygic Travel Maps, Rome2Rio, CheckMyTrip: приложения с маршрутами, экскурсиями, картами, прогнозом погоды. Загружаете в них авиарейсы, адреса гостиниц, они предлагают, куда пойти на обед и вечером.

В Packpoint, "Чемодан", uPackingList можно вести список вещей, которые нужно взять в дорогу, и проверить, ничего ли вы не забыли.

Искать билеты подешевле можно на Aviasales, Skyscanner, OneTwoTrip, Momondo.ru, Tutu.ru, Biletix и других агрегаторах.

Бронировать отели и хостелы — на Booking.com, Trivago, Ostrovok.ru. Квартиры — на Airbnb. Искать бесплатный ночлег — на Couchsurfing.

Экскурсии от местных жителей — на Tripster и Localie.

Бесплатные аудиоэкскурсии — в izi.Travel.

Citymapper строит маршруты по городу с учетом всех видов транспорта.

Горные тропы лучше всех знает Maps.me. В остальном помогут также "Яндекс.Карты", Google.maps, 2ГИС.

Больше о приложениях, полезных в путешествиях, можно почитать здесь.

…покупок в магазине...

В приложении "Честный знак" можно проверить вещи по штрихкоду, чтобы понять, легальный товар или контрафакт. Наш редактор проверила его в деле.

…в непредсказуемых ситуациях…

Знаете, что делать, если человек рядом с вами потеряет сознание? Если началось землетрясение? Приложения для оказания первой помощи не заменят полноценно уроки ОБЖ, но помогут сориентироваться. Советуем "Первую помощь" от Российского Красного Креста и HelpApp. Здесь мы рассказывали, что они умеют.

…для пользы здоровья...