Как рассказать пожилому родственнику про фейки, мошенников и правила поведения в соцсетях?

Людей старшего поколения в интернете становится больше с каждым годом. В 2019 году, по данным исследования GfK, число пользователей в России старше 65 лет возросло с 26 до 33%, в возрасте 50–64 лет — с 63 до 66%. Вдобавок пандемия коронавируса вынудила пенсионеров самоизолироваться в квартирах и освоить гаджеты или новые навыки обращения с ними, чтобы не терять связь с родственниками. При этом большинство пенсионеров, судя по данным опросов, не чувствуют себя уверенно в обращении со смартфоном или планшетом. Рассказываем, с какими проблемами сталкиваются пожилые люди в интернете и чему нужно их научить, чтобы они не стали жертвами мошенников.
Что делают пожилые люди в интернете?
В США больше пенсионеров, чем в России, пользуются интернетом, даже три года назад, судя по данным этого исследования, 67% американцев использовали Сеть. Но при этом опрошенные пожилые люди говорили, что чувствуют себя неуверенно с гаджетами. 48% респондентов уточняли, что "когда получают новое устройство — им нужен кто-то, чтобы настроить его или показать, как пользоваться".
Чаще всего, как сообщили ТАСС в "Лаборатории Касперского", люди старшего поколения делают в интернете следующее: общаются с родственниками и знакомыми по электронной почте, заходят в социальные сети, делают онлайн-покупки. Судя по последним данным компании, поведение пенсионеров в интернете не сильно изменилось с последнего большого исследования их активности.
По данным Росстата, пользователи старше 55 лет общаются в соцсетях (57%), ищут информацию по теме здоровья (49%), используют мессенджеры для звонков и видеосвязи (46%), анализируют данные о товарах и услугах (45%). Правда, заказывают товары и услуги онлайн всего 10% пенсионеров: обычно так они пользуются банковскими сервисами, совершают операции с ценными бумагами и денежные переводы, покупают одежду, обувь и что-то нужное для дома.
У пенсионеров, которые учились пользоваться техникой из-за пандемии, в основном те же потребности. В целом их поведение не сильно отличается от действий молодых людей — общение, поиск информации и покупки. Разве что они нечасто увлекаются играми (хотя, например, индийские пенсионеры неплохо проводят время, играя в бридж онлайн). Но есть нюансы — какие-то действия пожилым людям даются сложнее, а какие-то они осваивают с ходу.
Например, голосовые сообщения
"Моей бабушке Нине 73 года. Смартфон у нее появился отчасти из-за пандемии: раньше у нее был кнопочный телефон, а ее дочь подарила ей гаджет посложнее. Бабушка очень общительна, ей тяжело далась изоляция без возможности видеться с внуками. Благодаря смартфону у нее появилась не только телефонная связь, но и мессенджеры. Бабушка освоила WhatsApp, ей помогала дочь. В основном мы общаемся через голосовые сообщения. Текстовые она набирает не так шустро, они у нее довольно короткие, обычно из двух-трех слов. Зато она почти с первого дня стала пользоваться смайликами и очень к месту. Это меня очень удивило. Мои относительно молодые родители со смайликами в переписке не очень дружат. То, как бабушка ловко переняла культуру общения в интернете, — это круто. Я часто шлю ей видео того, как ухаживаю за цветами у себя дома, фотографии из разряда "вот у меня начался рабочий день, а вот моя собака смешно разлеглась на коврике". Делать видеозвонки она как будто стесняется", — рассказывает Мария Волобуева, журналист.
"Маме 65 лет, смартфон появился в марте этого года, мы научили ее записывать голосовые сообщения и видео. Теперь она мне и моим сестре и брату из Краснодара присылает фото, видео, голосовые сообщения по несколько раз в день. Кнопки с изображением микрофона в мессенджерах стали спасением — искать и набивать руками ей что-то очень сложно — плохое зрение, нечувствительные пальцы. А вот записывать и отправлять аудио маме очень понравилось. Вместо того чтобы написать даже одно слово из двух букв, ей проще прислать голос", — говорит Ирина Яровикова, региональный редактор ТАСС.
Так что если вы не любите войсы, а аудиосообщение от коллеги воспринимаете как дурной тон (мы и сами предостерегали вас здесь от голосовых сообщений), все же учитывайте, что пожилому человеку говорить удобнее, чем печатать текст.
Расскажите про фейки...
В одном исследовании психологи выяснили, что люди старше 65 лет чаще других делятся фейковыми новостями (в духе "Я запрещаю Facebook использовать мои фотографии…" и пр.) в соцсетях. Пенсионеры — новички в интернете, некоторые фейки блуждают по соцсетям уже лет десять (вроде "овчарок, которых хотят усыплять в Подмосковье"), вы видели их десятки раз, но откуда об этом знать пенсионеру, который начал пользоваться смартфоном год-два назад? Лучший вариант — предложить ему советоваться с вами перед тем, как, скажем, купить что-то по рекомендации в соцсети.
"Бабушка мне прислала скриншот статьи о том, что в очень популярном ток-шоу якобы рассказывают о "чудодейственном" препарате от боли в суставах. Человеку, чуть более погруженному в интернет, сразу было бы понятно, что это чушь, но бабушка спросила, как можно купить этот препарат. Ясное дело, в аптеках он не продавался. Мне пришлось подробно ей объяснить, что люди, упоминающиеся в статье, не те, за кого себя выдают и что такой передачи не было — это фейк. Про коронавирус тоже рассказала, когда она мне переслала какой-то рецепт из разряда "если у вас першит в горле, выпейте простой советский…". Рассказала о Всемирной организации здравоохранения, о Минздраве, немного подробностей про сам вирус, его симптомы и что лекарств от него не придумали. Бабушка иногда просит, чтобы я ей сама нашла какую-нибудь информацию — от телефона диспетчерской до того, сколько человек болеют COVID-19 у нас в регионе. Пока это все, что я могу делать на расстоянии", — говорит Мария Волобуева.
…и про мошенничество
Во время пандемии число фейков в интернете выросло в 10 раз. Появились и новые способы мошенничества — подробно о том, как обманывают россиян, предлагая "препараты от коронавируса" и "выплату пособий", можно почитать здесь. Но и в обычное время пожилые люди находятся в группе риска из-за малого опыта использования интернета.
"Тревогу вызывает то, что часть пользователей старшего поколения спокойно делятся личными данными финансового характера. Иногда они попадаются на уловки мошенников, которые обещают пользователям крупное денежное поступление при обязательной предварительной оплате небольшой "комиссии". Пользователь может ввести не только данные ФИО, телефон и адрес, но и банковские данные для оплаты. Темы часто затрагивают интересы возрастных групп — лотереи, соцвыплаты и так далее. На интернет-сервисах для размещения объявлений мы наблюдаем много фишинговых схем — злоумышленники выманивают персональные данные, а также данные банковских карт у доверчивых пользователей. В ходе опросов "Лаборатории Касперского" российские пользователи отметили, что их пожилые родственники сталкивались с вредоносным ПО, страдали от онлайн-мошенничества, видели нежелательный контент, общались с опасными незнакомцами и теряли деньги", — говорит Татьяна Сидорина, ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского".
Правила кибергигиены для всех пользователей одинаковы, но вот список вопросов, по данным IT-компании "Крок", которые нужно объяснить пожилому человеку, осваивающемуся в интернете.
- Помогите придумать уникальные и длинные пароли, объясните, что их нельзя никому сообщать. Убедитесь, что их пароли не короче восьми символов и включают в себя цифры, заглавные и строчные буквы. Чтобы их легче запомнить, можно придумывать в виде пароля кириллические слова, записанные с латинской раскладкой.
Кстати, как придумать хороший пароль — можно почитать здесь.
- Научите использовать многофакторную аутентификацию и распознавание отпечатков пальцев.
- Установите настройки конфиденциальности в браузере, смартфонах, которыми пользуется ваш пожилой родственник, чтобы ограничить доступ к местоположению, контактам и другой личной информации.
- Избавьте от "писем счастья". Настройте почтовые ящики так, чтобы как можно меньше спама попадалось на глаза пожилым родственникам. Объясните, что нельзя нажимать на ссылки в электронных письмах, они могут вести на сайты, предназначенные для обмана людей или заражения компьютеров вредоносными программами. Фишинговые письма, которые наиболее часто встречаются: требование оплатить долги, счета, огромные скидки на дорогие товары, просьбы помочь.
- Расскажите, как знакомиться в Сети. Пожилые люди часто испытывают недостаток общения. Объясните, что не все люди в социальных сетях или мессенджерах могут быть теми, за кого себя выдают. Нельзя переходить по ссылкам, присланным незнакомцами, переводить им деньги. В случае если незнакомец предлагает встречу, найдите время, чтобы сопроводить близкого человека.
- Фейки — одна из главных проблем в интернете. Объясните, что нельзя верить всему, что можно прочесть в Сети, не стоит пересылать или делиться чем-то, если нет уверенности, что это правда. Потому что в противном случае можно стать распространителем ложной информации. Научите проверять данные в СМИ и официальных источниках.
- Объясните, какие данные нельзя сообщать посторонним. Чтобы получить доступ к банковскому счету, злоумышленнику нужны номер карты, пароль и CVC-код. У некоторых банков установлен лимит на сумму, после которой требуется многофакторная аутентификация, например с помощью СМС. Банковскую информацию нельзя сообщать никаким сайтам, кроме доверенных, ни в соцсетях, ни в мессенджерах.
Подробно об уловках мошенников, которые выманивают платежные данные, читайте здесь.
- Обучите пожилого человека не скачивать и не устанавливать приложения на смартфон не из официальных магазинов.
- Расскажите про мошенничество с БАДами. Различные гомеопатические средства, БАДы могут продаваться под видом медицинских препаратов, помогающих от болезней, которым наиболее подвержены пожилые люди: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Зачастую мошенники прикрываются именитыми НИИ, которые потом опровергают подобные заявления. Объясните пожилому человеку, что он должен пройти консультации со своим лечащим врачом, прежде чем делать покупки или следовать советам из интернета.
Анастасия Степанова