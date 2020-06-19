Как рассказать пожилому родственнику про фейки, мошенников и правила поведения в соцсетях?

Людей старшего поколения в интернете становится больше с каждым годом. В 2019 году, по данным исследования GfK, число пользователей в России старше 65 лет возросло с 26 до 33%, в возрасте 50–64 лет — с 63 до 66%. Вдобавок пандемия коронавируса вынудила пенсионеров самоизолироваться в квартирах и освоить гаджеты или новые навыки обращения с ними, чтобы не терять связь с родственниками. При этом большинство пенсионеров, судя по данным опросов, не чувствуют себя уверенно в обращении со смартфоном или планшетом. Рассказываем, с какими проблемами сталкиваются пожилые люди в интернете и чему нужно их научить, чтобы они не стали жертвами мошенников.

Что делают пожилые люди в интернете?

В США больше пенсионеров, чем в России, пользуются интернетом, даже три года назад, судя по данным этого исследования, 67% американцев использовали Сеть. Но при этом опрошенные пожилые люди говорили, что чувствуют себя неуверенно с гаджетами. 48% респондентов уточняли, что "когда получают новое устройство — им нужен кто-то, чтобы настроить его или показать, как пользоваться".

Чаще всего, как сообщили ТАСС в "Лаборатории Касперского", люди старшего поколения делают в интернете следующее: общаются с родственниками и знакомыми по электронной почте, заходят в социальные сети, делают онлайн-покупки. Судя по последним данным компании, поведение пенсионеров в интернете не сильно изменилось с последнего большого исследования их активности.

По данным Росстата, пользователи старше 55 лет общаются в соцсетях (57%), ищут информацию по теме здоровья (49%), используют мессенджеры для звонков и видеосвязи (46%), анализируют данные о товарах и услугах (45%). Правда, заказывают товары и услуги онлайн всего 10% пенсионеров: обычно так они пользуются банковскими сервисами, совершают операции с ценными бумагами и денежные переводы, покупают одежду, обувь и что-то нужное для дома.

У пенсионеров, которые учились пользоваться техникой из-за пандемии, в основном те же потребности. В целом их поведение не сильно отличается от действий молодых людей — общение, поиск информации и покупки. Разве что они нечасто увлекаются играми (хотя, например, индийские пенсионеры неплохо проводят время, играя в бридж онлайн). Но есть нюансы — какие-то действия пожилым людям даются сложнее, а какие-то они осваивают с ходу.

Например, голосовые сообщения

"Моей бабушке Нине 73 года. Смартфон у нее появился отчасти из-за пандемии: раньше у нее был кнопочный телефон, а ее дочь подарила ей гаджет посложнее. Бабушка очень общительна, ей тяжело далась изоляция без возможности видеться с внуками. Благодаря смартфону у нее появилась не только телефонная связь, но и мессенджеры. Бабушка освоила WhatsApp, ей помогала дочь. В основном мы общаемся через голосовые сообщения. Текстовые она набирает не так шустро, они у нее довольно короткие, обычно из двух-трех слов. Зато она почти с первого дня стала пользоваться смайликами и очень к месту. Это меня очень удивило. Мои относительно молодые родители со смайликами в переписке не очень дружат. То, как бабушка ловко переняла культуру общения в интернете, — это круто. Я часто шлю ей видео того, как ухаживаю за цветами у себя дома, фотографии из разряда "вот у меня начался рабочий день, а вот моя собака смешно разлеглась на коврике". Делать видеозвонки она как будто стесняется", — рассказывает Мария Волобуева, журналист.