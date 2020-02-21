Попробовали шесть способов меньше зависать в смартфоне. Что из них сработало, а что нет?

Редактор ТАСС Анастасия Степанова пользовалась смартфоном 4,5 часа в день в начале эксперимента. А в конце — два часа и три минуты. Два способа из списка использует до сих пор

Рядовой пользователь в США пользуется смартфоном 6,3 часа в день, по данным прошлогоднего доклада о трендах интернета аналитика Мэри Микер. Еще восемь лет назад он использовал его меньше часа в день. Сейчас 26% респондентов говорят, что они постоянно онлайн. 63% признаются, что пытаются ограничивать себя. Главной негативной чертой социальных медиа называется снижение количества часов сна. Люди скроллят ленты соцсетей, смотрят видео, играют и оттягивают время отхода ко сну. Смартфон, который постоянно рядом, снижает концентрацию внимания — вы хуже выполняете свою работу. Не провалиться в мобильный серфинг трудно — площадки поднаторели в том, чтобы держать наше внимание с помощью уведомлений и никогда не заканчивающегося контента. Но сегодня есть приложения и настройки, чтобы бороться с прокрастинацией, Рассказываю, как две недели я пробовала шесть способов зависать в смартфоне поменьше. Экранное время Первый шаг — определить, сколько вы вообще пользуетесь смартфоном. В последних версиях iPhone такая функция уже есть ("Настройки" — "Экранное время"). Для смартфонов на Android нужно скачать приложение "Экранное время" или Google Play Console. С помощью этой функции вы можете видеть, сколько времени вы смотрите в экран каждый день, сколько — в неделю. Еще отслеживается динамика — стали вы больше времени проводить перед экраном или меньше и на сколько процентов. В день накануне начала эксперимента я пользовалась смартфоном 4,5 часа. Больше всего времени провела в Facebook, мессенджерах и Instagram. Моя цель — снизить экранное время в два раза или больше.

Я устанавливаю лимит для использования экрана — два часа, из них полтора часа на соцсети и мессенджеры. Когда я использую это время, иконки приложений на экране станут неактивными. Нужно будет продлевать каждую, нажимая на кнопку "игнорировать лимит", на пять минут или на целый день. В течение эксперимента я часто выпрашивала по пять минут у соцсетей и продлевала рабочий мессенджер на целый день. Примерно через полторы недели время заканчивалось не днем, а вечером, а пару раз его хватало. Само по себе время, проведенное с гаджетом, ничего не говорит о вашей дисциплине. Если вы блогер и обрабатываете фото и видео, отвечаете на комментарии пользователей, может быть, четыре-шесть часов в день у экрана — время, проведенное с пользой. Но я не блогер, у меня популярная привычка — скроллить ленты и читать каналы в мессенджере, когда ем, еду в метро, хочу отдохнуть от работы. Думаю, ничего не потеряю, если буду развлекаться так два часа в день. Приложение Forest (тамагочи для взрослых) Сразу скажу, что это приложение я продолжила использовать и после эксперимента. Оно красивое, напомнит 30-летним пользователям тамагочи и действительно спасет от неосознанного хватания смартфона каждые пять-десять минут. Вы запускаете приложение и видите на экране зеленый росток в грунте. Ставите таймер на полчаса (час, два часа…), и на экране растет дерево. Если вы берете в руки смартфон, чтобы полистать соцсети, предлагается нажать кнопку "сдаться", а затем подтвердить, что вы хотите уничтожить это дерево. Вы, скорее всего, не захотите. За каждое выращенное дерево получаете баллы и вспоследствии можете выращивать не только елки, а бонсай.

Здесь есть элемент игры — это то, чего не хватает в "Экранном времени". Можно увлечься выращиванием елок и продуктивно поработать несколько часов. Звонки и сообщения не блокируются. Заблокировать неизвестные звонки Кстати, о звонках. Они нас отвлекают. Причем наши родители и друзья часто не звонят, а пишут в мессенджеры. А вот кто звонит, так это представители банков и страховых компаний, чтобы предложить услуги. Вы можете заглушать неизвестные вызовы, настроив функцию. В iPhone это делается так: "Настройки" — "Телефон" — "Заглушение неизвестных". На Android: "Настройки" — "Телефон" — "Блокировка номеров" — "Блокировка неизвестных абонентов".

Вы увидите пропущенные вызовы и сможете перезвонить. Эта настройка подойдет тем, кому не звонят по делу с неизвестных многоканальных номеров (куда трудно дозвониться обратно). Я пользовалась этой функцией дней пять, пока не обнаружила, что не могу принять звонок от фитнес-клуба, где оставляла заявку на абонемент. Черно-белый экран Это второй способ, который я периодически использую и после завершения эксперимента. Переводить смартфон в монохромный режим, чтобы справляться с цифровой зависимостью, придумал Тристан Харрис, программист из Калифорнии и "совесть Кремниевой долины", как называют его журналисты. В 2013 году он был разработчиком в Google и разослал коллегам манифест с идеями об ответственности перед пользователями и уважении их времени.

Главный его тезис (и в том манифесте, и сегодня) — социальные медиа не предлагают нам свободно выбирать, как провести время. Они манипулируют, чтобы не отпускать нас в офлайн или на другие площадки. "Netflix, YouTube или Facebook автоматически воспроизводят следующее видео, а не ждут, пока вы сделаете сознательный выбор (в случае, если вы этого не сделаете)", — приводит пример он.

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Харриса после той рассылки не уволили, а назначили философом по продукту. Но в 2015 году он ушел из Google и основал организацию Time Well Spent ("Хорошо проведенное время"). Он консультирует компании, как выстраивать сервисы с уважением к пользователям. Лайфхак про монохромный экран на смартфоне должен помочь тем, кто любит рассматривать картинки в Сети. Если ваша любимая социальная сеть Instagram — это ваш метод. В таком режиме все отображается в черно-белом виде — это снижает привлекательность фото и видео. На устройствах iOS монохромный режим можно включить в настройках ("Настройки" — "Универсальный доступ" — "Дисплей и размер текста" — "Светофильтры"). Владельцам смартфонов на Android нужно сделать больше шагов: "Настройки" — "Сведения о телефоне" — "Сведения о ПО" — "Номер сборки". На "Номер сборки" нужно нажать четыре раза, появится плашка, что вам открыты возможности настройки для разработчиков. После этого возвращаетесь в "Основное меню" — "Параметры разработчика" — "Имитировать аномалию" (эта функция почти в самом конце) — "Монохромный режим". Бинго! Вы борец с манипуляциями техногигантов по Харрису. Я люблю тексты больше картинок, мне все равно, как читать — в цвете или черно-белом виде. Но когда я по привычке беру смартфон и вижу монохромный режим, то вспоминаю о своем плане по борьбе с прокрастинацией. "Родительский контроль" К эксперименту я подключила мою коллегу Арину (вместе мы уже проводили другие эксперименты, здесь, например, просили у компаний отчет об использовании наших персональных данных). Мы устанавливаем на смартфоны бесплатное приложение "Родительский контроль" от "Лаборатории Касперского". Арина ставит версию для родителя, а на моем смартфоне оказывается приложение для ребенка. При настройке мы врем сервису, что мне 8 лет, чтобы задать ограничения по времени.

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Мне, согласно лимиту, нельзя сидеть в интернете дольше двух часов. Смартфон не выключится и не заблокируется, если будет больше, но система пришлет "родителю" отчет. А еще нажалуется, если я стану искать запрещенный контент. В первый день мне не по себе. Я не знаю, что будет в отчете. Мы не докопались в описании до того, что может бесплатное приложение. Вдруг система покажет вообще все мои запросы и посещения сайтов? По идее, она точно должна сообщить, что я искала противозаконный контент в поисковиках — на это я трачу минут десять вечером. Вбиваю в поиск все, что должно насторожить родителя. Но в итоге Арине приходит уведомление, в котором сообщается лишь о том, что я провела в интернете больше положенного времени. Никакого смущения я не чувствую и понимаю, что этот способ не работает (во всяком случае, в бесплатном приложении контроля маловато). Убрать телефон подальше Ученые из Техасского университета провели исследование, которое показало, что концентрация внимания снижается, даже если смартфон выключен, но находится в пределах досягаемости. 800 студентов разделили на три группы. Первые должны были перевести телефон в беззвучный режим и положить на стол. Вторые — положить его в карман или в сумку. Третьи — отнести в другую комнату. Всех испытуемых попросили пройти тесты, которые показывали способность хранить и обрабатывать информацию, и требовали высокой концентрации внимания. Результаты показали, что участники, у которых телефоны лежали в другой комнате, справились значительно лучше, чем те, кто держал их на столах, и немного лучше, чем испытуемые, которые положили гаджеты в карман или в сумку.

Поможет ли, если убрать смартфон в другую комнату? Или вы будете вспоминать о нем и беспокоиться, не пропустили ли звонки и сообщения? Несколько дней я "забываю" телефон в куртке в гардеробе. По моему опыту, когда он не отвлекает уведомлениями, можно ворваться в работу и забыть про него на два-три часа. Этот простейший способ эффективнее, чем выращивать дерево в приложении. Но подходит, если вам действительно не нужны звонки и сообщения. Ничего не постить, не считать лайки Через две недели мое экранное время составило два часа и три минуты. Эксперимент не был трудным, а воспринимался как игра. Но в ближайшие выходные я уехала из Москвы в Санкт-Петербург без ноутбука. И два дня подряд пользовалась смартфоном по пять-шесть часов.