20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Попробовали шесть способов меньше зависать в смартфоне. Что из них сработало, а что нет?

© Алексей Дурасов/ТАСС
Редактор ТАСС Анастасия Степанова пользовалась смартфоном 4,5 часа в день в начале эксперимента. А в конце — два часа и три минуты. Два способа из списка использует до сих пор

Рядовой пользователь в США пользуется смартфоном 6,3 часа в день, по данным прошлогоднего доклада о трендах интернета аналитика Мэри Микер. Еще восемь лет назад он использовал его меньше часа в день. Сейчас 26% респондентов говорят, что они постоянно онлайн. 63% признаются, что пытаются ограничивать себя. Главной негативной чертой социальных медиа называется снижение количества часов сна. Люди скроллят ленты соцсетей, смотрят видео, играют и оттягивают время отхода ко сну. Смартфон, который постоянно рядом, снижает концентрацию внимания — вы хуже выполняете свою работу. Не провалиться в мобильный серфинг трудно — площадки поднаторели в том, чтобы держать наше внимание с помощью уведомлений и никогда не заканчивающегося контента. Но сегодня есть приложения и настройки, чтобы бороться с прокрастинацией, Рассказываю, как две недели я пробовала шесть способов зависать в смартфоне поменьше.

Экранное время 

Первый шаг — определить, сколько вы вообще пользуетесь смартфоном. В последних версиях iPhone такая функция уже есть ("Настройки" — "Экранное время"). Для смартфонов на Android нужно скачать приложение "Экранное время" или Google Play Console. С помощью этой функции вы можете видеть, сколько времени вы смотрите в экран каждый день, сколько — в неделю. Еще отслеживается динамика — стали вы больше времени проводить перед экраном или меньше и на сколько процентов.

В день накануне начала эксперимента я пользовалась смартфоном 4,5 часа. Больше всего времени провела в Facebook, мессенджерах и Instagram. Моя цель — снизить экранное время в два раза или больше.

Описание
© Алексей Дурасов/ТАСС

Я устанавливаю лимит для использования экрана — два часа, из них полтора часа на соцсети и мессенджеры. Когда я использую это время, иконки приложений на экране станут неактивными. Нужно будет продлевать каждую, нажимая на кнопку "игнорировать лимит", на пять минут или на целый день. В течение эксперимента я часто выпрашивала по пять минут у соцсетей и продлевала рабочий мессенджер на целый день. Примерно через полторы недели время заканчивалось не днем, а вечером, а пару раз его хватало.

Само по себе время, проведенное с гаджетом, ничего не говорит о вашей дисциплине. Если вы блогер и обрабатываете фото и видео, отвечаете на комментарии пользователей, может быть, четыре-шесть часов в день у экрана — время, проведенное с пользой. Но я не блогер, у меня популярная привычка — скроллить ленты и читать каналы в мессенджере, когда ем, еду в метро, хочу отдохнуть от работы. Думаю, ничего не потеряю, если буду развлекаться так два часа в день.

Приложение Forest (тамагочи для взрослых)

Сразу скажу, что это приложение я продолжила использовать и после эксперимента. Оно красивое, напомнит 30-летним пользователям тамагочи и действительно спасет от неосознанного хватания смартфона каждые пять-десять минут. Вы запускаете приложение и видите на экране зеленый росток в грунте. Ставите таймер на полчаса (час, два часа…), и на экране растет дерево. Если вы берете в руки смартфон, чтобы полистать соцсети, предлагается нажать кнопку "сдаться", а затем подтвердить, что вы хотите уничтожить это дерево. Вы, скорее всего, не захотите. За каждое выращенное дерево получаете баллы и вспоследствии можете выращивать не только елки, а бонсай.

Описание
© Алексей Дурасов/ТАСС

Здесь есть элемент игры — это то, чего не хватает в "Экранном времени". Можно увлечься выращиванием елок и продуктивно поработать несколько часов. Звонки и сообщения не блокируются.

Заблокировать неизвестные звонки

Кстати, о звонках. Они нас отвлекают. Причем наши родители и друзья часто не звонят, а пишут в мессенджеры. А вот кто звонит, так это представители банков и страховых компаний, чтобы предложить услуги.

Вы можете заглушать неизвестные вызовы, настроив функцию. В iPhone это делается так: "Настройки" — "Телефон" — "Заглушение неизвестных". На Android: "Настройки" — "Телефон" — "Блокировка номеров" — "Блокировка неизвестных абонентов".

Описание
© Алексей Дурасов/ТАСС

Вы увидите пропущенные вызовы и сможете перезвонить. Эта настройка подойдет тем, кому не звонят по делу с неизвестных многоканальных номеров (куда трудно дозвониться обратно).

Я пользовалась этой функцией дней пять, пока не обнаружила, что не могу принять звонок от фитнес-клуба, где оставляла заявку на абонемент. 

Черно-белый экран

Это второй способ, который я периодически использую и после завершения эксперимента. Переводить смартфон в монохромный режим, чтобы справляться с цифровой зависимостью, придумал Тристан Харрис, программист из Калифорнии и "совесть Кремниевой долины", как называют его журналисты. В 2013 году он был разработчиком в Google и разослал коллегам манифест с идеями об ответственности перед пользователями и уважении их времени.

Описание
© Алексей Дурасов/ТАСС

Главный его тезис (и в том манифесте, и сегодня) — социальные медиа не предлагают нам свободно выбирать, как провести время. Они манипулируют, чтобы не отпускать нас в офлайн или на другие площадки. "Netflix, YouTube или Facebook автоматически воспроизводят следующее видео, а не ждут, пока вы сделаете сознательный выбор (в случае, если вы этого не сделаете)", — приводит пример он. 

На эту тему
Сходим ли мы с ума из-за смартфонов? Как они влияют на наше психическое здоровье

Харриса после той рассылки не уволили, а назначили философом по продукту. Но в 2015 году он ушел из Google и основал организацию Time Well Spent ("Хорошо проведенное время"). Он консультирует компании, как выстраивать сервисы с уважением к пользователям.

Лайфхак про монохромный экран на смартфоне должен помочь тем, кто любит рассматривать картинки в Сети. Если ваша любимая социальная сеть Instagram — это ваш метод. В таком режиме все отображается в черно-белом виде — это снижает привлекательность фото и видео.

На устройствах iOS монохромный режим можно включить в настройках ("Настройки" — "Универсальный доступ" — "Дисплей и размер текста" — "Светофильтры"). Владельцам смартфонов на Android нужно сделать больше шагов: "Настройки" — "Сведения о телефоне" — "Сведения о ПО" — "Номер сборки". На "Номер сборки" нужно нажать четыре раза, появится плашка, что вам открыты возможности настройки для разработчиков. После этого возвращаетесь в "Основное меню" — "Параметры разработчика" — "Имитировать аномалию" (эта функция почти в самом конце) — "Монохромный режим". Бинго! Вы борец с манипуляциями техногигантов по Харрису.

Я люблю тексты больше картинок, мне все равно, как читать — в цвете или черно-белом виде. Но когда я по привычке беру смартфон и вижу монохромный режим, то вспоминаю о своем плане по борьбе с прокрастинацией.

"Родительский контроль" 

К эксперименту я подключила мою коллегу Арину (вместе мы уже проводили другие эксперименты, здесь, например, просили у компаний отчет об использовании наших персональных данных). Мы устанавливаем на смартфоны бесплатное приложение "Родительский контроль" от "Лаборатории Касперского". Арина ставит версию для родителя, а на моем смартфоне оказывается приложение для ребенка. При настройке мы врем сервису, что мне 8 лет, чтобы задать ограничения по времени.

Описание
© Алексей Дурасов/ТАСС
На эту тему
Овершеринг, переписка с незнакомцами. Какие ошибки совершают ваши дети в интернете

Мне, согласно лимиту, нельзя сидеть в интернете дольше двух часов. Смартфон не выключится и не заблокируется, если будет больше, но система пришлет "родителю" отчет. А еще нажалуется, если я стану искать запрещенный контент. В первый день мне не по себе. Я не знаю, что будет в отчете. Мы не докопались в описании до того, что может бесплатное приложение. Вдруг система покажет вообще все мои запросы и посещения сайтов? По идее, она точно должна сообщить, что я искала противозаконный контент в поисковиках — на это я трачу минут десять вечером. Вбиваю в поиск все, что должно насторожить родителя. Но в итоге Арине приходит уведомление, в котором сообщается лишь о том, что я провела в интернете больше положенного времени. Никакого смущения я не чувствую и понимаю, что этот способ не работает (во всяком случае, в бесплатном приложении контроля маловато).

Убрать телефон подальше

Ученые из Техасского университета провели исследование, которое показало, что концентрация внимания снижается, даже если смартфон выключен, но находится в пределах досягаемости. 800 студентов разделили на три группы. Первые должны были перевести телефон в беззвучный режим и положить на стол. Вторые — положить его в карман или в сумку. Третьи — отнести в другую комнату. Всех испытуемых попросили пройти тесты, которые показывали способность хранить и обрабатывать информацию, и требовали высокой концентрации внимания. Результаты показали, что участники, у которых телефоны лежали в другой комнате, справились значительно лучше, чем те, кто держал их на столах, и немного лучше, чем испытуемые, которые положили гаджеты в карман или в сумку.

Описание
© Алексей Дурасов/ТАСС

Поможет ли, если убрать смартфон в другую комнату? Или вы будете вспоминать о нем и беспокоиться, не пропустили ли звонки и сообщения? Несколько дней я "забываю" телефон в куртке в гардеробе. По моему опыту, когда он не отвлекает уведомлениями, можно ворваться в работу и забыть про него на два-три часа. Этот простейший способ эффективнее, чем выращивать дерево в приложении. Но подходит, если вам действительно не нужны звонки и сообщения.

Ничего не постить, не считать лайки

Через две недели мое экранное время составило два часа и три минуты. Эксперимент не был трудным, а воспринимался как игра. Но в ближайшие выходные я уехала из Москвы в Санкт-Петербург без ноутбука. И два дня подряд пользовалась смартфоном по пять-шесть часов.

Описание
© Алексей Дурасов/ТАСС

Нет, это не был отрыв после ограничений, просто я снимала много фото, пользовалась навигатором, переписывалась в группах в мессенджере, постила в соцсети, затем следила за лайками и комментариями. За время эксперимента я поняла, что труднее всего не провалиться в соцмедиа, когда тебе идут уведомления о реакции других пользователей. Так что полезная привычка — спрашивать себя перед каждым постингом: "Тебе точно нужно это рассказать?"

Анастасия Степанова

Реклама на ТАСС
Блинчики для первых лиц: кремлевские рецепты к Масленице
Повара комбината питания "Кремлевский" и подразделения Федеральной службы охраны под названием "Особая кухня" раскрыли ТАСС свои секреты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС