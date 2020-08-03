Что Facebook, Instagram и Google знают о ваших интересах? И как изменить эти данные?

Наверняка вы слышали, что реклама в соцсетях целевая — посты магазина детской одежды или курсов по программированию показывают не всем подряд, а тем, кого они должны заинтересовать. Сайты следят за лайками, шерами и другой активностью пользователей, чтобы знать, что им интересно. Но если они знают о нас так много, почему мы видим столько ненужной рекламы? Рассказываем, где посмотреть, что знают и предполагают про наши интересы популярные сайты, и как удалить или поменять эту информацию.
Что знает про ваши интересы Facebook...
Facebook, скорее всего, нашел у вас сотни разных интересов. В этом вы убедитесь, если зайдете на эту страницу. Большинство из них — то, что вас не интересует. Например, я, как считает соцсеть, интересуюсь настольными играми, мотоциклами, охотой и экопродуктами — ко всему этому я максимально равнодушна. Допускаю, что могла пару раз лайкнуть статьи про правильное питание и так заработать интерес к экоовощам, но мотоциклы и охота попали ко мне как-то иначе.
Мы видим ту или иную рекламу в соцсети по нескольким причинам:
- рекламодатель настроил показ рекламы так, чтобы ее увидели те пользователи, у которых есть такие интересы. Вы лайкаете статьи о полезных продуктах (в Facebook или на другом сайте, где стоит трекер Facebook) — вам покажут сервисы доставки такой еды;
- рекламодатель показывает рекламу, к примеру, всем жителям одного района в возрасте от 18 до 35 лет. Невзирая на их интересы;
- рекламодатель предположил, что у всех любителей настольных игр есть интерес к комиксам, поэтому вам показали магазин. Или социальная сеть выдала вам такой интерес, исходя из найденных смежных интересов: любите настольные игры — запишем и комиксы.
В Facebook можно удалить ложные интересы. Придется "чистить" каждый тег вручную, но в целом хорошо, что есть такая возможность, — например, в Instagram список нельзя редактировать.
...Instagram...
Instagram связан с Facebook и WhatsApp — все эти площадки принадлежат Марку Цукербергу. Интересы, судя по моим результатам, в каждой соцсети отдельные. Facebook переоценивает мое внимание к инвестициям, а в Instagram мой топ-5: салоны красоты, спа, платья, ароматы, покупки и мода.
Это не удивляет, здесь я подписана в основном на магазины одежды и косметики, рекламу мне показывают соответствующую. Всего Instagram выдал мне больше сотни интересов (я устала листать список). Часть из них конкретизируют категории — к примеру, у меня дальше в интересах юбки, штаны кюлоты, штаны бермуды.
Посмотреть, как вас видит Instagram, можно так: настройки — конфиденциальность и безопасность — реклама.
...Google...
Смотрите по этой ссылке, какие интересы сайт у вас нашел и что он про вас знает.
Меня Google знает гораздо лучше, чем Facebook и другие соцсети. Некоторые ошибки есть: я не понимаю, как в мой профиль попали, например, гоночные игры. Но большая часть информации — без промахов. Вкратце, сайт знает, в какой квартире вы живете — своей или съемной, вы женаты/замужем, есть ли у вас отношения, есть ли домашние животные, автомобиль, какой у вас уровень дохода. Google, кажется, переоценивает мой уровень дохода, наверное, поэтому мне показывают квартиры в дорогих новостройках.
Точность Google не должна удивлять, его сервисы собирают ужасающе много данных про нас. По этой ссылке — места, в которых вы побывали за все то время, сколько у вас есть смартфон. Благодаря этой карте я нашла тот самый отель с забытым названием в Стамбуле, где останавливалась пять лет назад. Так что бывает удобно: не можете вспомнить название бара — Google все сохранил. По этой ссылке — все видео, которые вы смотрели на YouTube. Здесь ваша история поиска.
…и "ВКонтакте"
Во "ВКонтакте" посмотреть интересы можно, запросив архив данных о своем профиле через этот раздел ("Порядок управления данными", затем "Выгрузить данные о себе"). Через три часа придет этот архив с кучей папок, где собраны ваши аудиозаписи, видео, сообщения и многое другое. Нужно найти среди них данные о профиле (придется заморочиться — я потратила на поиск минут десять). Внутри нужной папки будут другие папки и файл с гиперссылками, кликните на соответствующую ссылку, затем спускайтесь в раздел "Реклама", а затем в "интересы".
"ВКонтакте" присвоил мне пару десятков интересов. Этот список не поражает точностью, как у Google. Но и не вызывает удивления в духе "с чего они это взяли?", как в профиле Facebook. Категории расплывчатые: культура и искусство, активный отдых, красота и мода, кино. Кого не интересует хоть что-нибудь из культуры и искусства? Еще соцсеть собирает места, которые вы часто посещаете, если у вас есть приложение "ВКонтакте". У меня нет приложения, и список, понятно, пуст.
Вы не можете сделать так, чтобы рекламу в соцсетях вам не показывали, — сюжет серии "Черного зеркала" ("15 миллионов заслуг"), где люди могли платить, чтобы не видеть ее, остается выдумкой. Но после чистки тегов в Facebook вы будете видеть меньше лишнего и с меньшей вероятностью пропустите что-то полезное вроде фитнес-клуба рядом с домом. Если почистить интересы технически нельзя, остается избирательнее лайкать: помните, что за каждую реакцию на фото с тортом или спортивным авто вам присваивают такой интерес и потом показывают бесполезную рекламу.
Анастасия Степанова