Что Facebook, Instagram и Google знают о ваших интересах? И как изменить эти данные?

Наверняка вы слышали, что реклама в соцсетях целевая — посты магазина детской одежды или курсов по программированию показывают не всем подряд, а тем, кого они должны заинтересовать. Сайты следят за лайками, шерами и другой активностью пользователей, чтобы знать, что им интересно. Но если они знают о нас так много, почему мы видим столько ненужной рекламы? Рассказываем, где посмотреть, что знают и предполагают про наши интересы популярные сайты, и как удалить или поменять эту информацию.

Что знает про ваши интересы Facebook...

Facebook, скорее всего, нашел у вас сотни разных интересов. В этом вы убедитесь, если зайдете на эту страницу. Большинство из них — то, что вас не интересует. Например, я, как считает соцсеть, интересуюсь настольными играми, мотоциклами, охотой и экопродуктами — ко всему этому я максимально равнодушна. Допускаю, что могла пару раз лайкнуть статьи про правильное питание и так заработать интерес к экоовощам, но мотоциклы и охота попали ко мне как-то иначе.

Мы видим ту или иную рекламу в соцсети по нескольким причинам:

рекламодатель настроил показ рекламы так, чтобы ее увидели те пользователи, у которых есть такие интересы. Вы лайкаете статьи о полезных продуктах (в Facebook или на другом сайте, где стоит трекер Facebook) — вам покажут сервисы доставки такой еды;

рекламодатель показывает рекламу, к примеру, всем жителям одного района в возрасте от 18 до 35 лет. Невзирая на их интересы;

рекламодатель предположил, что у всех любителей настольных игр есть интерес к комиксам, поэтому вам показали магазин. Или социальная сеть выдала вам такой интерес, исходя из найденных смежных интересов: любите настольные игры — запишем и комиксы.

В Facebook можно удалить ложные интересы. Придется "чистить" каждый тег вручную, но в целом хорошо, что есть такая возможность, — например, в Instagram список нельзя редактировать.

...Instagram...

Instagram связан с Facebook и WhatsApp — все эти площадки принадлежат Марку Цукербергу. Интересы, судя по моим результатам, в каждой соцсети отдельные. Facebook переоценивает мое внимание к инвестициям, а в Instagram мой топ-5: салоны красоты, спа, платья, ароматы, покупки и мода.

Это не удивляет, здесь я подписана в основном на магазины одежды и косметики, рекламу мне показывают соответствующую. Всего Instagram выдал мне больше сотни интересов (я устала листать список). Часть из них конкретизируют категории — к примеру, у меня дальше в интересах юбки, штаны кюлоты, штаны бермуды.

Посмотреть, как вас видит Instagram, можно так: настройки — конфиденциальность и безопасность — реклама.

...Google...

Смотрите по этой ссылке, какие интересы сайт у вас нашел и что он про вас знает.

Меня Google знает гораздо лучше, чем Facebook и другие соцсети. Некоторые ошибки есть: я не понимаю, как в мой профиль попали, например, гоночные игры. Но большая часть информации — без промахов. Вкратце, сайт знает, в какой квартире вы живете — своей или съемной, вы женаты/замужем, есть ли у вас отношения, есть ли домашние животные, автомобиль, какой у вас уровень дохода. Google, кажется, переоценивает мой уровень дохода, наверное, поэтому мне показывают квартиры в дорогих новостройках.

Точность Google не должна удивлять, его сервисы собирают ужасающе много данных про нас. По этой ссылке — места, в которых вы побывали за все то время, сколько у вас есть смартфон. Благодаря этой карте я нашла тот самый отель с забытым названием в Стамбуле, где останавливалась пять лет назад. Так что бывает удобно: не можете вспомнить название бара — Google все сохранил. По этой ссылке — все видео, которые вы смотрели на YouTube. Здесь ваша история поиска.

…и "ВКонтакте"