Эксперт: снижение заболеваемости омикрон-штаммом потребует нескольких месяцев

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/ Снижение заболеваемости омикрон-вариантом коронавируса может потребовать нескольких месяцев. Об этом сообщил в четверг в своем докладе на научном совете РАН заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

"Было бы полезно срочно запустить вакцину от "омикрона", потому что, судя по всему, этот вариант надолго. Да, в некоторых странах заболеваемость уменьшается, но сколько она будет уменьшаться, мы не знаем, судя по всему, она будет уменьшаться месяцы, а не недели", - сказал он.

По его словам, единственный способ снизить число случаев тяжелого течения вируса и смертности - это усиленная вакцинация. Показатели вакцинации россиян растут, но все еще отстают от других развитых стран.

С начала пандемии в мире зафиксировали около 362,6 млн заражений коронавирусом и более 5,6 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 11 404 617 случаев заражения, умерли 328 770 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.