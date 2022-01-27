Посольство РФ оказывает задержанному в Каире российскому фотографу консульскую помощь

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Египте оказывают консульскую помощь задержанному в Каире российскому фотографу Арсению Семеному, у которого ранее произошел конфликт с местными жителями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице дипмиссии в Faсebook.

"В настоящее время гражданину России Арсению Семеному (в социальных сетях - А. Котову), находящемуся в полицейском участке каирского района Маншият-Нассер, предоставляется необходимая консульская поддержка. По настоянию дипломатов был произведен врачебный осмотр, оказана медицинская помощь. Сотрудники консульского отдела посольства обеспечили россиянина лекарствами и едой", - подчеркивается в тексте.

В дипмиссии информировали, что сотрудниками посольства ведется активная работа с египетскими властями с целью добиться освобождения россиянина. В МИД арабской республики направлена соответствующая нота.

Ранее в российском посольстве проинформировали, что вечером 26 января Семеный прогуливался и вел фото- и видеосъемку в каирском районе Маншият-Нассер, также известном как "город мусорщиков". Ввиду нетерпимого отношения обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру у российского туриста произошел с ними конфликт. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции.