Во Владимирской области ввели закрытый режим в соцучреждениях с круглосуточным пребыванием

ВЛАДИМИР, 27 января. /ТАСС/. Социальные учреждения с круглосуточным пребыванием пациентов во Владимирской области перешли на закрытый режим работы для обеспечения безопасности в период подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом в четверг в ходе брифинга сообщила журналистам директор областного департамента соцзащиты населения Любовь Кукушкина.

"Было рекомендовано стационарным учреждениям перейти в закрытый круглосуточный режим, в том числе вместе с персоналом, который предоставляет социальные услуги. Такое решение было принято в нашем регионе, что мы переходим в такой режим", - сказала она.

Как отметила Кукушкина, во время пандемии учреждения соцзащиты уже переходили на закрытый режим работы, что позволило избежать крупных вспышек среди подопечных интернатов.

Всего в регионе более 20 таких учреждений, где проживают свыше 3,6 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 87 482 случая заболевания, в том числе 417 - за последние сутки. Вылечились 80 148 человек, отмечен 3 071 смертельный случай. Уровень коллективного иммунитета в области достиг 55,1%.