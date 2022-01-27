{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Во Владимирской области ввели закрытый режим в соцучреждениях с круглосуточным пребыванием

В регионе работают свыше 20 таких учреждений, в них находятся более 3,6 тыс. человек

ВЛАДИМИР, 27 января. /ТАСС/. Социальные учреждения с круглосуточным пребыванием пациентов во Владимирской области перешли на закрытый режим работы для обеспечения безопасности в период подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом в четверг в ходе брифинга сообщила журналистам директор областного департамента соцзащиты населения Любовь Кукушкина.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Было рекомендовано стационарным учреждениям перейти в закрытый круглосуточный режим, в том числе вместе с персоналом, который предоставляет социальные услуги. Такое решение было принято в нашем регионе, что мы переходим в такой режим", - сказала она.

Как отметила Кукушкина, во время пандемии учреждения соцзащиты уже переходили на закрытый режим работы, что позволило избежать крупных вспышек среди подопечных интернатов.

Всего в регионе более 20 таких учреждений, где проживают свыше 3,6 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 87 482 случая заболевания, в том числе 417 - за последние сутки. Вылечились 80 148 человек, отмечен 3 071 смертельный случай. Уровень коллективного иммунитета в области достиг 55,1%.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия COVID-19
В Астрахани реконструируют систему водоснабжения
Всего планируется привести в порядок 114,2 км сетей
Читать полностью