В КЧР началось строительство одной из крупнейших школ региона по нацпроекту

ЧЕРКЕССК, 27 января. /ТАСС/. Строительство одной из крупнейших школ Карачаево-Черкесии (КЧР) почти на 1 тыс. мест началось в селе Учкекен. Работы планируется завершить в 2023 году, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики.

"В селе Учкекен Малокарачаевского района начались работы по строительству одной из крупнейших школ в Карачаево-Черкесии, рассчитанной на 960 ученических мест. Постройка новой школы запланирована в рамках нацпроекта "Образование". Ввод в эксплуатацию новой школы в селе Учкекен, это - еще один шаг к ликвидации двухсменного режима обучения в Карачаево-Черкесии", - сказали в пресс-службе.

Общая площадь объекта составит 16,4 тыс. кв. метров. Здание будет включать восемь кабинетов для начальной школы, две игровые комнаты группы продленного дня, три методических кабинета для учителей начальной школы, 38 учебных кабинетов основной и старшей школы, актовый зал на 370 посадочных мест, два спортивных зала, библиотеку, пищеблок и столовую с обеденным залом, медицинский блок и помещения для администрации школы. Строительство планируется завершить в 2023 году.

Ранее министр образования и науки республики Инна Кравченко рассказала ТАСС, что в текущем году также стартует масштабная программа по капитальному ремонту образовательных организаций - за два года отремонтируют 23 школы.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.