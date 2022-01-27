Обнаруженный у летучих мышей в ЮАР вирус NeoCov пока не передался человеку

ПРЕТОРИЯ, 27 января. /ТАСС/. Среди жителей Южно-Африканской Республики пока не выявлено случаев заболевания, вызванного коронавирусом летучих мышей NeoCov. Об этом ТАСС заявили в четверг в Министерстве здравоохранения ЮАР.

"Подобных заболевших в стране нет, - подчеркнул представитель Минздрава. - Последние научные исследования говорят о том, что данный вирус, имеющийся у летучих мышей, не преодолел межвидового барьера и не попал в человеческий организм".

В четверг поступили сообщения о предварительных выводах китайских ученых. Они выяснили, что найденный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov - близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, который может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2. По мнению заведующего лабораторией биотехнологии Центра им. Гамалеи Сергея Альховского, выступавшего на собрании научного совета РАН, опасность NeoCov пока с трудом поддается оценке.

В научных кругах ЮАР сообщили ТАСС, что эта разновидность была обнаружена в 2017 году при исследовании образцов тканей летучих мышей, взятых в предыдущие пять лет на севере и юго-востоке республики. Речь идет о млекопитающих семейства гладконосых, принадлежащих к роду Neorimicia. Этот же вирус был выявлен у летучих мышей в Уганде и других странах Африки.

"Мы ведем наблюдение за летучими мышами для прогнозирования следующей передачи потенциально смертельного коронавируса от этих млекопитающих человеку", - заявил ТАСС сотрудник одной из научных лабораторий ЮАР. По его словам, пока NeoCov не приобрел способности заражать человеческий организм, однако необходим плотный и постоянный мониторинг, чтобы мировая наука была готова к подобному сценарию. Считается, что геном коронавируса, вызвавшего нынешнюю пандемию COVID-19, имеет составные части, близкие летучим мышам и панголинам.

Пока в ЮАР идет на спад четвертая волна коронавируса, вызванная омикрон-штаммом коронавируса в ноябре 2021 года. Данный вариант коронавируса, по общему мнению ученых, появился на юге Африки, пройдя несколько этапов мутации в человеческом организме с ослабленным иммунитетом.