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Пандемия COVID-19

Число заболевших ковидом в Архангельской области впервые превысило 1 тыс. человек за сутки

В регионе за минувшие сутки заразилось 1 237 человек

АРХАНГЕЛЬСК, 27 января. /ТАСС/. Число заражений коронавирусной инфекцией в Архангельской области в четверг впервые с начала пандемии превысило 1 тыс. за сутки. Как сообщает пресс-служба администрации региона, заболели 1 237 человек.

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Предыдущий максимум по суточному числу заразившихся был зафиксирован 26 января, когда выявили 968 случаев.

"Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 1 237 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе госпитализировано 158 человек с COVID-19, большинство пациентов лечатся амбулаторно.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 132 662 случая коронавируса, из них 119 397 человек выздоровели, умерли 2 011.

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