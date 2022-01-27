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Бельгия выпустила новый загранпаспорт с рисунками из комиксов

На первой странице паспорта изображена красная ракета из серии комиксов про журналиста Тэнтэна, на которой тот летал на луну

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Бельгия выпустила новый заграничный паспорт для своих граждан, отличительной особенностью которого станут рисунки из наиболее популярных бельгийских комиксов. Об этом сообщил в четверг телеканал RTBF.

Он отметил, что узнаваемые образы из наиболее популярных серий бельгийских комиксов будут использоваться в качестве фона для 34 страниц паспорта, предназначенных для виз или штампов о пересечении границы. На первой странице паспорта изображена красная ракета из серии комиксов про журналиста Тэнтэна (Тинтина), на которой тот летал на луну.

Образы из комиксов используются для повышения надежности паспорта и усложнения его подделки. По сравнению с предыдущим паспортом образца 2007 года количество элементов безопасности для этого документа выросло с 24 до 48.

В Бельгии паспорт используется только для зарубежных поездок, внутри страны используется только пластиковая карта удостоверения личности.

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