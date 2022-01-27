В Астрахани реконструируют систему водоснабжения

АСТРАХАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Инфраструктурный кредит в размере 2,7 млрд рублей будет направлен на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения Астрахани, по итогам реализации данного проекта в регионе будет дополнительно создано более 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в четверг в своем Instagram губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам участия в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Инфраструктурный кредит - это федеральные средства которые будут предоставляться на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Деньги предполагается выдавать под конкретные проекты, в приоритете - дороги, ЖКХ, туризм, городской транспорт. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения, это позволит дополнительно снизить нагрузку на региональные бюджеты.

"На развитие Астраханской агломерации уже вскоре направят средства инфраструктурного кредита. Астраханская область получит 2,7 млрд рублей, которые пойдут на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения МУП города Астрахани "Астрводоканал". По итогам реализации проекта в регионе будет реконструировано 114,2 км сетей, построено пять новых школ и 10 детских садов, введено 2,7 млн кв. м нового жилья. Также в регионе будет дополнительно создано более 1,5 тыс. рабочих мест", - написал Бабушкин.

Он также добавил, что "считает инфраструктурные бюджетные кредиты беспрецедентной поддержкой регионов со стороны федерального центра".

В 2021 году председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году.