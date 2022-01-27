Косачев: манипуляции историей Второй мировой войны создают риски ее повторения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Те, кто пытается дискредитировать роль Советского Союза во Второй мировой войне, поставив его в один ряд с нацистской Германией, создают риски для повторения страшного военного опыта, важно не допустить такого развития событий и сохранить историческую память. Такое мнение выразил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, выступая у здания МИД РФ на Смоленской площади, где к 78-летию полного снятия блокады Ленинграда временно установили легендарную "полуторку".

"Те, кто пытается отрицать решающую роль Советского Союза, всех народов, которые обеспечили эту победу, я бы тоже, наверное, судил высшим судом истории, потому что подобные попытки поставить на одну полку Гитлера и Сталина, тогдашнюю нацистскую Германию и Советский Союз, абсолютно безнравственны, абсолютно фальшивы, абсолютно неприемлемы, но самое страшное, они создают новые риски того, что трагедия той Второй мировой войны может вновь повториться, - отметил он. - И мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы этого не произошло. И самое главное, что в наших силах, - это сохранять память о тех, кто победил в этой самой страшной войне в истории человечества".

Памятники истории

Вспоминая "на главной внешнеполитической площадке страны" подвиг жителей блокадного Ленинграда, сохранивших город "неприступной крепостью для сильнейшей армии того времени", Косачев поблагодарил коллег-сенаторов, которые продолжают "неустанную поисковую работу" памятников истории тех лет. "Нашли вот эту "полуторку" за нашими спинами, "полуторку", которая работала на "Дороге жизни", которая совершенно точно спасла тем грузом, который она доставляла в блокированный блокадный Ленинград, десятки, сотни, а может быть и тысячи жителей, которых удалось обратным маршрутом вывести на большую землю", - подчеркнул заместитель председателя СФ, передавая слово сенатору Дмитрию Василенко, который и отыскал "полуторку", установленную временно у здания дипведомства.

"Эта "полуторка" была поднята в 2020 году в Ладоге на "Дороге жизни". <…> Она ехала из Ленинграда, была выпущена в мае 1941 года. По тем временам это был еще достаточно новый автомобиль, который мог бы еще перевозить много грузов, - отметил Василенко. - Наверное, немецкий летчик отчитался, рассказал, какой он был "герой", что машина лежит на дне, что она ушла под лед и на веки вечные должны была остаться там. Но ее неравнодушные люди - поисковики, водолазы - подняли. И такие же неравнодушные люди с золотыми руками ее восстановили. И сегодня она стоит здесь, в центре Москвы, в напоминание, наверное, всем и всему миру, какие бы санкции, а санкции - это синоним блокады, ни были у России, они все равно будут преодолены, они все равно будут прорваны - либо силой дипломатии, либо силой орудия".

Память солдатам

Вице-спикер СФ предоставил также слово своей супруге Людмиле Косачевой, внучке героя той войны Владимира Муранова, который был "водителем такой "полуторки". "Может быть, даже этой "полуторки" или одной из очень многих "полуторок", которые ходили по "Дороге жизни", - отметил зампред.

Косачева рассказала о военной жизни деда, который "воевал с первого дня войны и закончил войну в Берлине". "Его фронт был и на "Дороге жизни". Он никогда не хотел рассказывать о войне, не любил этих тем и старался их избежать, но иногда он рассказывал. Он рассказывал, как он ездил на этой "полуторке", насколько это было страшно и жутко, то, что он пережил, - отметила она. - В этих "полуторках" вывозили из города детей. Вот сколько влезало в эту машину, вот столько и везли. И вот такое чудовищное зрелище, когда эти дети уходят под воду, он рассказывал это с очень тяжелым сердцем".

Блокадная дата

В этом году отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, это событие в городе называют Днем Ленинградской Победы.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. Оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 млн человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась - работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.