ТАСС занял первое место в рейтинге цитируемости в СМИ по итогам 2021 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Агентство ТАСС возглавило рейтинг цитируемости в СМИ по итогам 2021 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало об аварии на шахте "Листвяжная", о трагедии в казанской школе, о взрыве в подмосковном Ногинске, о стрельбе в Пермском госуниверситете, о выборах в Госдуму, о крушении самолета Ан-26 на Камчатке", - говорится в сообщении "Медиалогии".

Рейтинг ТАСС - 185 455,32, далее следуют РИА Новости - 174 722,06, замыкает тройку Интерфакс - 39 283,48.

Среди газет лидер рейтинга - "Известия". Газета опубликовала интервью с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Также издание сообщало, что тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Помимо этого, "Известия" писали о ситуации с поставками сахара. Лидером рейтинга по цитируемости в соцмедиа стала "Комсомольская правда".

Индекс цитируемости - интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 72 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.