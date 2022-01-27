Замглавы Росмолодежи отметил необходимость разработки стандартов молодежной политики

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Молодежная политика в России сегодня не имеет сформулированных стандартов, что затрудняет ее реализацию в регионах, их необходимо разработать. Об этом в четверг заявил замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов на посвященном данной теме круглом столе.

"Очень важно сформулировать стандарты молодежной политики. Многих пугает понятие "стандарт", но на самом деле отрасль молодежной политики настолько еще не обременена нормативными документами, что стандартом ее пока сложно испортить", - сказал Фаттахов.

По его словам, сейчас нет даже таких базовых вещей, как "описания номенклатуры учреждений". В частности, "ни одним документом глобально и предметно не закреплены понятия, что такое молодежный центр, что такое подростковый клуб", какие у них должны быть штатные расписания и функциональное назначение.

Отсутствие такого стандарта, продолжил Фаттахов, "очень серьезно затрудняет четкую работу регионов на местах". Кроме того, "не в каждом регионе есть отдельное министерство по делам молодежи, агентство". "На пальцах можно показать успешные примеры того, как молодежный центр по-настоящему востребован среди молодых людей", - констатировал замглавы ведомства.

Фаттахов при этом заметил, что Росмолодежь "говорит на одном языке" с комитетом Госдумы по молодежной политике.