Винодельни юга РФ могут присоединиться к проекту "Винные дороги Боспорского царства"

ТАСС, 27 января. Винодельни на юге России, разделяющие идеологию проекта "Винные дороги Боспорского царства", могут к нему присоединиться. Об этом сообщил ТАСС инициатор проекта Христофор Константиниди.

"Все, кто разделяют нашу идеологию, могут присоединяться и использовать наш бренд ["Винные дороги Боспорского царства"] в рамках информационного поля и двигаться вперед", - сказал Константиниди.

Также он отметил, что "Золотое кольцо Боспорского царства" в 2021 году посетило более 2 млн туристов. "Маршрут в целом, не только вино, в 2019 году принял 1 млн 750 тыс. туристов, коронавирусный - 2020 год - 1 млн 400 тыс., 2021 год показал уже более 2 млн [туристов]. Я думаю, что 2022 год будет в динамике в плюсе", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что первый в России винный туристический гид "Винные дороги Боспорского царства" - книгу с информацией о более чем 40 винодельнях юга России, находящихся на межрегиональном туристическом маршруте "Золотое кольцо Боспорского царства" - представили в Москве.

Туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани и запущен еще в 2019 году. Он объединяет достопримечательности античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные центры винного туризма. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.