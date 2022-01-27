В РПЦ призвали к крупным штрафам IT-гигантов для защиты детей от незаконного контента

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Распространение незаконного интернет-контента, травмирующего детскую психику, могли бы пресечь радикальные меры - прежде всего, крупные штрафы в отношении IT-гигантов, задевающие их финансовые интересы. Такое мнение высказал в четверг председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

"Призываем наших законодателей к скорейшему, немедленному созданию нормативной базы для обеспечения безопасного информационного пространства для наших детей. Должны быть радикальные меры, которые сегодня уже начали предприниматься в отношении крупных IT-гигантов, - штрафы должны существенно задевать их финансовые интересы. Тогда эти крупные гиганты будут сами заниматься отчисткой своих сетей от подобного рода контента", - сказал Лукьянов на пресс-конференции в Ситуационно-методическом центре комиссии, посвященной расследованию убийства в начале этого года в Костроме пятилетней девочки.

По его словам, комиссия регулярно получает со стороны родителей "мольбы о помощи" в связи с тем, что их дети попали "в самые настоящие интернет-секты". "Это группы с суицидальным содержанием, порнографическим содержанием, с такими текстами и видеоизображениями, от которых плохо даже взрослым людям становится, которые мониторят эти сети, что уж говорить о влиянии на психику детей", - добавил священник.

По информации, которую привели организаторы брифинга, пятилетняя девочка пропала в Костроме 4 января этого года в новогодние праздники. Вскоре ее тело было найдено в ближайшем общежитии. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых, ранее судимых, один из которых отбывал наказание за преступление сексуального характера.

Ранее мировой суд Москвы оштрафовал интернет-поисковик Google за выдачу ссылок на запрещенные в РФ ресурсы с пропагандой наркотиков, радикальных исламистских и националистических идей. С начала 2021 года суд систематически штрафует Google за неудаление запрещенной в РФ информации, за это время было составлено более 16 протоколов за эти нарушения. В декабре 2021 года мировой суд в Москве назначил компании оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей, что стало прецедентом в российской судебной практике.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые бы представляли интересы головных компаний. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.