Никитин сообщил, что число студентов СПО выросло в два раза в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Число студентов в сфере среднего профессионального образования (СПО) выросло в два раза в Новгородской области с 2017 года. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время пресс-конференции.

"У нас было 8 тыс. студентов СПО [в 2017 году], а сейчас их 15 тыс. Когда-то у нас было ноль студентов из других регионов, а сейчас к нам приезжают студенты из 40 регионов", - сказал Андрей Никитин.

Увеличение количества учащихся при всех позитивных моментах создало дефицит мест для студентов в общежитиях. В 2021 году в регионе для студентов колледжей не хватало около 2 800 мест. По мнению новгородского губернатора вопрос дефицита мест в общежитиях может быть решен несколькими способами, в том числе созданием фонда арендного жилья для учащихся.

"Мы думаем о том, какие решения принять. Их всего два на самом деле. Первое - это в перспективе найти средства, чтобы провести капремонт в общежитиях, и перезапустить те здания, которые сейчас находятся в аварийном состоянии. Второе - это создавать арендное жилье для студентов. Это вызов следующей пятилетки", - сказал Никитин.

К реформе среднего профессионального образования регион приступил в 2017 году. Сейчас каждый колледж готовит специалистов по компетенциям, необходимым на территории региона. За два последних года в регионе открыли 46 новых специальностей.