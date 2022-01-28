Власти Марокко решили возобновить пассажирское авиасообщение с внешним миром с 7 февраля

РАБАТ, 28 января. /ТАСС/. Правительство Марокко приняло решение возобновить пассажирское авиасообщение с внешним миром с 7 февраля 2022 года. Об этом говорится в коммюнике кабинета министров, обнародованном в четверг вечером.

"Это решение принято в соответствии с правовыми положениями режима санитарного чрезвычайного положения, а также с рекомендациями научно-технической комиссии, с учетом развития эпидемиологической ситуации в королевстве", - отмечается в документе.

"В целях поддержки этого решения научно-техническая комиссия в настоящее время изучает меры, которые должны быть приняты на пограничных постах, и условия, необходимые для пассажиров", - подчеркнули в правительстве, добавив, что данная информация будет объявлена позднее.

Власти королевства приостановили с 29 ноября 2021 года все прямые пассажирские рейсы в королевство и из страны в связи с распространением штамма "омикрон". В дальнейшем запрет неоднократно продлевался.