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Пандемия COVID-19

Власти Марокко решили возобновить пассажирское авиасообщение с внешним миром с 7 февраля

Решение принято в соответствии с правовыми положениями режима санитарного чрезвычайного положения, а также с рекомендациями научно-технической комиссии страны

РАБАТ, 28 января. /ТАСС/. Правительство Марокко приняло решение возобновить пассажирское авиасообщение с внешним миром с 7 февраля 2022 года. Об этом говорится в коммюнике кабинета министров, обнародованном в четверг вечером.

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"Это решение принято в соответствии с правовыми положениями режима санитарного чрезвычайного положения, а также с рекомендациями научно-технической комиссии, с учетом развития эпидемиологической ситуации в королевстве", - отмечается в документе.

"В целях поддержки этого решения научно-техническая комиссия в настоящее время изучает меры, которые должны быть приняты на пограничных постах, и условия, необходимые для пассажиров", - подчеркнули в правительстве, добавив, что данная информация будет объявлена позднее.

Власти королевства приостановили с 29 ноября 2021 года все прямые пассажирские рейсы в королевство и из страны в связи с распространением штамма "омикрон". В дальнейшем запрет неоднократно продлевался.

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МароккоПандемия COVID-19
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