Премьер Австралии пообещал выделить $700 млн на спасение Большого Барьерного рифа

ТАСС, 28 января. Правительство Австралии выделит дополнительно 1 млрд австралийских долларов ($703 млн) на защиту Большого Барьерного рифа, заявил в пятницу премьер-министр страны Скотт Моррисон. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы поддерживаем здоровье рифа и экономическое будущее туроператоров, поставщиков услуг сферы гостеприимства и сообщества Квинсленда, находящихся в центре экономики рифа", - приводит агентство слова премьера. Моррисон также отметил, что выделенные средства в течение следующих девяти лет пополнят существующий пакет стоимостью 2 млрд австралийских долларов, предназначенный для защиты рифа от экологических угроз на ближайшие 30 лет.

В июле прошлого года ЮНЕСКО решила не включать Большой Барьерный риф в список объектов, находящихся в опасности.

Крупнейший в мире коралловый риф находится в Тихом океане, он протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2 500 км и занимает площадь около 344,4 тыс. квадратных метров. Эта гряда насчитывает более 2 900 отдельных коралловых рифов и 900 островов.

В последние десятилетия риф сильно страдает от деятельности человека, в частности загрязнения морской воды туристическими и промышленными объектами. В результате у морских черепах в крови присутствуют химические вещества, попавшие в морскую воду в виде остатков косметики, лекарств и индустриальных отходов. В воду рифов попадает с побережья значительное количество сельскохозяйственных удобрений и фитосанитарных препаратов, в частности используемых при выращивании сахарного тростника. Урон также наносит резкое увеличение популяции одного из видов морской звезды, питающейся кораллами. Кроме того, воздействие оказывают тропические ураганы и грозы, а также потепление климата.