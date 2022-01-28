Японская клиника представила проект проведения доклинических испытаний российских вакцин

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic представила проект по проведению собственных доклинических испытаний российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом говорится в сообщении, размещенном в социальных сетях посольства РФ в Японии.

Отмечается, что 27 января в посольстве РФ прошла презентация соответствующего проекта для японских журналистов, на которой присутствовало руководство Hibiya Kokusai Clinic, а также посол РФ в Японии Михаил Галузин. Глава диппредставительства подчеркнул, что подобные примеры кооперации на основе совместного Плана сотрудничества по восьми приоритетным направлениям, согласованного президентом России Владимиром Путиным и занимавшим на тот момент пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ, способствуют развитию двусторонних связей в сфере здравоохранения и укреплению российско-японских отношений в целом

Представители японской клиники в своем выступлении подчеркнули, что российские аденовирусные вакцины пользуются доверием в международном медицинском сообществе. Hibiya Kokusai Clinic рассказала об этапах дальнейшей работы, "результатом которой, как ожидается, должна стать сертификация вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в Японии". В японском медицинском учреждении также подчеркнули, что в ходе испытания планируется изучить "насколько увеличится количество антител, насколько долго сохраняется их эффективность и может ли быть гарантирована безопасность" применения российских вакцин. В клинике подчеркнули, что тестирование является доклиническим испытанием.

"Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах.