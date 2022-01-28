Новосибирские власти планируют решить проблемы обманутых дольщиков в регионе к 2024 году

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют к 2024 году предоставить жилье или компенсации всем обманутым дольщикам, зарегистрированным в региональном реестре проблемных объектов - почти 6,4 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра строительства региона Алексей Колмаков.

"На территории Новосибирской области числится 69 проблемных объектов с общим количеством граждан - 6 417 <…> Восстановить права граждан - участников долевого строительства проблемных объектов Новосибирской области, включенных в региональный план-график на сегодняшний день, планируется в срок не позднее четвертого квартала 2023 года", - сказал собеседник агентства.

По итогам 2021 года восстановили права 4 186 человек, это 23 долгостроя.

Как уточнил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Колмаков, на срок до 2024 года в территориальный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства область выделит более 1 млрд рублей.

В первом квартале 2022 года планируется восстановить права дольщиков по 13 объектам - по пяти уже приняли решение о выплате компенсаций и по еще восьми - решается вопрос с руководством фонда.